El Córdoba CF trabaja en un máximo de dos fichajes en el mercado invernal

El Córdoba CF no esconde que está centrado en examinar el mercado de fichajes invernal para tratar de mejorar su plantilla de cara al tramo definitivo del curso en Primera Federación. Prácticamente todos los rivales de los blanquiverdes acudirán a esta ventana de transferencias en busca de mejores armas con las que combatir al CCF y en las oficinas de El Arcángel asumen que el plantel es mejorable en busca de un salto de calidad.

Así lo reconoció Juanito, el director deportivo del club cordobesista, en palabras a La Gran Jugada de Canal Sur Radio. El gaditano, contrariado por la derrota ante el Mérida, quiso llamar a la calma y se mostró confiado en que el equipo se repondrá: "No estamos acostumbrados a perder dos partidos seguidos, es un situación nueva. El parón nos viene bien, para darle una vuelta a la plantilla, a ver si podemos hacer algo. Tenemos que tener tranquilidad, lo vemos desde lo más alto, pero también sabemos que hemos desaprovechado una ventaja importante y esto ya no vuelve".

Cuestionado por la opción de ir al mercado de fichajes, fue claro al comentar que "se intentará". "Tenemos que pensar en si se puede mejorar algo. Si no se puede, porque sea un cambio de cromos, no lo vamos a hacer. No cambiaremos si el rendimiento puede ser muy parecido. Hay que pensarlo todo bien, si viene alguien tiene que ser para una mejora importante", reiteró.

Juanito, además, es consciente de que para que entren fichajes tendrá que haber bajas, aunque asume que es algo "normal". "Muchas veces el propio jugador es el primero que se interesa en salir si le llega una oferta de otro lado en la que le prometan más minutos de los que tiene aquí", comentó, antes de dejar claro de nuevo que "primero tienen que aparecer buenas opciones en el mercado y eso no es fácil". "El año pasado solo hicimos a Gudelj porque entendíamos que nos mejoraba. Y este año tiene que ser igual", aseguró.

"En todo caso vendrán uno o dos jugadores como máximo. No nos podemos volver locos. Yo me conformaría solo con uno. Si hiciéramos dos... es porque nos mejoraran mucho la plantilla. Y eso es difícil. Somos líderes y eso es porque esta plantilla está rindiendo", recordó el director deportivo del club blanquiverde.

Ekaitz, un refuerzo más

Juanito, además, recordó que a la vuelta del parón el Córdoba tendrá más cerca el regreso de Ekaitz Jiménez, que contará como un refuerzo más. "Pienso que Ekaitz puede volver con total seguridad, es un chico joven y se ha cuidado. No podrá volver jugando 90 minutos, pero hay que pensar que Calderón no va a reventar, tiene 22 años y puede jugar 200 partidos. Otra cosa sería una lesión", comentó.

Además, el máximo responsable deportivo del Córdoba CF no escondió que el club piensa en el ascenso como objetivo ineludible. "Nuestro objetivo ahora mismo es ascender. No vamos a ser tontos. Estamos arriba. Hay dos formas de hacerlo, de forma directa o vía play off. Nosotros nos hemos marcado ese objetivo. Si luego acabamos en play off y no ascendemos, no sería un fracaso, pero ahora mismo estamos ahí arriba y hay que tratar de mantenernos", apuntó.