El Córdoba CF, ante una semana clave para despejar dudas

La pretemporada toca a su fin y el Córdoba CF no da síntomas de carburar tal y como Iván Ania querría. El conjunto blanquiverde afronta desde este lunes la última semana de preparación antes de poner ya las miras en ese estreno liguero ante el Ibiza que llegará el domingo 27 de agosto y en el que ya no valdrán las probaturas, porque habrá tres puntos en juego por los que luchar. Antes de que eso llegue, el técnico asturiano y sus futbolistas esperan dejar atrás las dudas que han levantado durante la preparación y que el propio técnico reconoció tras la última derrota en Antequera.

A nivel de resultados, es una evidencia que la pretemporada del Córdoba CF no está siendo para nada brillante. Los blanquiverdes han ganado solo un partido de cinco disputados (0-1 ante el Mérida), habiendo perdido tres (2-0 ante el Sevilla, 2-1 ante el Sevilla Atlético y 1-0 ante el Antequera) y empatado otro (1-1 ante el Cádiz), que posteriormente acabaron perdiendo en la tanda de penaltis. Un balance muy discreto que no sería preocupante si no fuera porque el equipo no termina de mostrar las sensaciones que su entrenador busca y que solo han aparecido a cuentagotas.

Un simple vistazo a los números acumulados en lo que va de verano basta para comprobar que el CCF no está siendo un equipo sólido en defensa ni tampoco resolutivo en ataque, pues ha encajado el doble de los goles que ha materializado, con tres dianas a favor y seis en contra. A eso hay que sumarle la involución mostrada en ataque desde ese amistoso en El Arcángel con el Cádiz como rival, en el que se vio una chispa y unas intenciones que después el equipo no ha repetido, salvo en momentos puntuales de la primera parte en Mérida.

Porque aunque ahora mismo los resultados pueden dejarse en un segundo plano, lo cierto es que de sus cinco ensayos veraniegos el CCF apenas puede sacar como positivo la idea de juego esbozada por el equipo en su puesta de largo en casa ante el Cádiz y en la primera parte de la visita al Mérida. Por momentos, en esos dos partidos se vio al equipo valiente y vertical que Iván Ania persigue, con paciencia para llevar el balón a las bandas y decisión en los laterales para incorporarse y provocar superioridades en los costados.

Más allá de esos destellos, el juego del Córdoba ha dejado bastante que desear durante esta fase de la preparación. En defensa el equipo muestra falta de química, algo totalmente lógico si se tiene en cuenta que solo dos zagueros (Calderón y Gudelj) continúan en la plantilla respecto al curso anterior. Además, la falta de efectivos en esa zona del campo -con solo cinco hombres del primer equipo- ha generado en Ania la necesidad de tirar de muchos jóvenes del filial, lo que también ha dificultado el ir fraguando esa defensa que debe asentarse de cara al comienzo de la liga.

El Córdoba quiere ser un equipo que defienda con la línea alta, pues su primera idea de juego cuando no tiene el control del balón es la presión alta para intentar dificultar el juego del rival y tratar de robar el balón lo más cerca posible de la portería contraria. Eso exige de un trabajo y una concentración altos para la defensa y es de esperar que, con el paso de las semanas, el equipo gane en sintonía atrás y pueda corregir las fallas que ha mostrado durante el verano. Porque lo cierto es que, aunque los efectivos sean los justos, calidad y fundamentos hay para armar una zaga sólida.

Problemas en ataque

Con todo, donde se centra la principal preocupación de los técnicos es en ataque, porque el Córdoba ha dejado la sensación de ser un equipo con escasos recursos para el gol, al menos de momento. Y no se puede decir que el equipo no tenga futbolistas de peso dentro de la categoría en las bandas y en la vanguardia, pero a todas luces hacen falta más y mejores recursos para esa zona del equipo. Para ser un aspirante al ascenso, el conjunto blanquiverde debe dominar las áreas y si en la propia está mostrando problemas para ello, en la ajena las dudas son aún mayores.

La lentitud a la hora de confeccionar el plantel, estrategia que el club tenía marcada desde el inicio del mercado de fichajes para apurar los plazos y tratar de encontrar buenas oportunidades en estas semanas finales, ha sido un lastre para Iván Ania. El técnico solo ha dispuesto de un punta nato, Casas, en toda la preparación y también ha echado en falta más recursos en la mediapunta y las bandas, posiciones que el club reforzará antes del cierre del mercado.

Las dos últimas pruebas

Recuperar la chispa en ataque que se esbozó en aquella prometedora presentación ante el Cádiz es fundamental para que el equipo llegue al comienzo liguero con un mínimo de garantías para competir por los tres puntos ante el Ibiza, toda vez que ya parece evidente que no comparecerá en ese primer choque en su momento más álgido.

Para que esa mejoría llegue, el Córdoba CF confía en los refuerzos que han de unirse todavía al grupo y en el crecimiento del equipo en esta semana final de pretemporada. Iván Ania ya mostró cierta preocupación tras el partido ante el Antequera y señaló la importancia de mostrar una cara bien distinta el miércoles ante el Real Jaén y el sábado ante el Linares. De esos dos amistosos finales saldrán las sensaciones con las que el equipo encarará el debut liguero, el momento en el que ya sí habrá que mirar el resultado por encima de cualquier otro factor.