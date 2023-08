Seis sesiones, dos partidos y fichajes, el plan del Córdoba CF para rematar la pretemporada

El Córdoba CF afronta desde este lunes una semana intensa y con muchos frentes encima de la mesa. El conjunto blanquiverde apurará su última semana de pretemporada antes de entrar ya en la dinámica de partido de cara a ese debut liguero previsto para el 27 de agosto en El Arcángel con el Ibiza como rival, una cita a la que el equipo de Iván Ania quiere llegar lo mejor preparado posible y eso pasa por el trabajo que se realice en el césped pero también en los despachos.

Después de culminar con derrota la semana en Antequera, el Córdoba vive este domingo un día de descanso que no es sino la previa de una semana frenética. El cuerpo técnico ha programado seis sesiones de entrenamiento, a lo que hay que sumar los dos partidos que cerrarán el cartel de la pretemporada y que se presentan como las últimas oportunidades de ajustar conceptos con un rival enfrente antes de que ya haya puntos en juego.

Y todo eso sobre el césped, porque en las oficinas de El Arcángel también se esperan días movidos en lo que al mercado de fichajes se refiere, con el equipo necesitado de efectivos que aumenten la cantidad y la calidad de recursos que Iván Ania tendrá a su disposición. En ese sentido, el más inminente refuerzo es el de Alberto Toril, al que se espera para principios de esta semana en Córdoba. El delantero, de hecho, podría incluso incorporarse este lunes a la dinámica del equipo si en las horas previas queda zanjada su desvinculación del Piast Gliwice polaco, que es el único paso previo que hay que completar para dar validez al acuerdo ya sellado entre el CCF y sus agentes.

Pero ese movimiento, que elevará a 18 la nómina de futbolistas en el primer equipo, no será el único. La comisión deportiva trabaja sin descanso para culminar una plantilla que todavía necesita efectivos en el ataque, tanto para la vanguardia como para las bandas. Dentro de esos perfiles entra en escena Isaac Romero, futbolista señalado en rojo en la agenda del club tal y como ya detalló el Día. Pero hay más, porque las necesidades del equipo no se quedan ahí. Los técnicos manejan una previsión de entre 20 y 21 jugadores para culminar una plantilla que no quieren que sea larga pero que todavía necesita futbolistas en ataque y alguno más que complemente la defensa.

Aunque desde el club se señaló, en boca del consejero delegado Antonio Fernández Monterrubio, que se miraba al ataque con el objetivo de hacer "un par" de fichajes, todo hace indicar que llegará algún jugador más, dado el tremendo riesgo que supone dejar en únicamente 19 o 20 jugadores la confección del plantel. Para cerrar el equipo, el Córdoba CF está decidido a apurar plazos tratando de acceder a las grandes oportunidades de mercado que suelen aparecer en el tramo final de esta ventana de transferencias, aunque eso suponga aceptar el riesgo de no hacer los deberes hasta última hora.

Seis entrenamientos y dos partidos

Mientras en los despachos el trabajo seguirá siendo incesante, en el césped la intensidad no será menor. Y es que Iván Ania ha preparado seis sesiones de entrenamiento para su plantilla que arrancan este lunes con el trabajo en la Ciudad Deportiva desde las 09:00. El técnico tiene muchas cosas que ajustar con sus futbolistas y, consciente de ello, está decidido a aprovechar al máximo el tiempo que le queda antes de que el balón eche a rodar de manera oficial.

Es por eso que el equipo no descansará hasta el próximo domingo e incluso doblará jornada en los días de partido, el miércoles y el sábado, con el Real Jaén y el Linares como últimos rivales de la pretemporada. El jueves, además, el equipo blanquiverde tendrá una sesión eminentemente física en la Asomadilla para seguir cargando las piernas para lo que viene por delante.