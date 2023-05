El Córdoba CF y la gran rémora de la era Manuel Mosquera

El Córdoba CF tiene una gran rémora en la etapa de Manuel Mosquera al frente del banquillo cordobesista. El técnico gallego, que aún no ha conseguido ninguna victoria en los tres partidos que lleva en el club, ha visto como su equipo ha empezado perdiendo estos tres envites, en los que encajó tres goles por parte de sus rivales en la primera media hora de juego.

Sin el acierto de inicio de campaña de cara a puerta, el Córdoba CF necesita mejorar desde la defensa, un hecho que trabaja semana tras semana Manuel Mosquera. El gallego cambió el chip al equipo con su llegada y apuesta por una seguridad defensiva que no ha demostrado en los inicios de los encuentros, donde ha sido superado por el Alcorcón, el Rayo Majadahonda y el Deportivo de La Coruña.

Sin victorias en tres partidos, en los que sumaron dos puntos de nueve posibles y se alejaron de las opciones de estar en el play off de ascenso, los blanquiverdes no han reaccionado con la llegada de Manuel Mosquera al banquillo cordobesista. De hecho, solo han ganado un partido en lo que va de segunda vuelta, por lo que, a falta de cinco partidos para la conclusión de la fase regular, solo las matemáticas mantienen con vida el sueño de estar en la pelea por el salto de categoría.

Con un estilo más conservador que Germán Crespo, Manuel Mosquera sigue sin dar con la tecla para sumar de tres en tres. Es cierto que llegaba en una larga crisis de resultados de un conjunto cordobesista que no se parece en nada al que brilló en el primer tramo de esta fase regular en el Grupo I de Primera Federación. Sin gol, no hay paraíso. Y este Córdoba no tiene ese olfato ofensivo de inicios de campaña. Por ello, la importancia de una portería a cero que sigue sin llegar.

En el debut de Manuel Mosquera en el Córdoba CF, el Alcorcón era el rival a batir en El Arcángel. Sin embargo, los alfareros tardaron 13 minutos en ponerse por delante en el Reino cordobesista. Eso sí, la suerte sonrió al cordobés Moyano, ya que su lanzamiento desde fuera del área tocó lo justo en José Alonso para desviar la trayectoria de un balón que se coló en el fondo de la red de la portería de Carlos Marín.

Con el marcador en contra, los blanquiverdes tuvieron que cambiar el chip de un partido que empató Willy pasada la media hora de juego. El goleador cordobesista cazó un buen centro de Ekaitz Jiménez para poner el 1-1. Sin embargo, no hubo mucho más en un encuentro en el que los de Manuel Mosquera se quedaron a medias en su reacción.

Peor le fue en el segundo duelo al técnico gallego porque el Córdoba CF cayó en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda. Tras conocer los empates del Celta B y del Linares Deportivo, los blanquiverdes, con todo lo que tenían en juego, salieron con una clara falta de activación, como dijo Manuel Mosquera en sala de prensa.

Solo se llevaban cinco minutos de juego cuando David Rodríguez aprovechó una acción a balón parado para marcar el gol del triunfo majariego. A pesar de tener más posesión de balón y alguna ocasión clara de nivelar el pleito, los blanquiverdes no sacaron nada de su visita al Cerro del Espino y dieron otro paso atrás en sus opciones de estar en el play off.

De vuelta al 4-4-2 con Kike Márquez escorado como en el día del Alcorcón a la izquierda -jugó ante el Rayo Majadahonda como segundo punta tras Willy-, Manuel Mosquera buscaba presionar la salida de balón del Deportivo, que estuvo muy cómodo en los primeros minutos. De hecho, tuvo varias ocasiones de gol ante un Córdoba CF que no terminaba de carburar. Sin embargo, cuando los blanquiverdes parecía que habían cogido el hilo al choque, llegó el gol de Quiles. También antes de la media hora de juego. En la segunda mitad, De las Cuevas niveló el pleito y los cordobesistas sumaron un punto que sirve de poco.

Con esta rémora de goles encajados en los comienzos de los partidos, el Córdoba CF tiene un serio problema. Solo quedan cinco partidos para concluir la fase regular, pero en el club se agarran a las matemáticas y confían en revertir una dinámica muy negativa que hizo añicos los sueños de los seguidores cordobesistas.