El Córdoba CF regresa este miércoles al trabajo con la mente en el Cartagena

Sin tiempo aún para haber digerido por completo la derrota ante el Algeciras, y en medio de las dudas que vuelven a surgir por las dos semanas sin ganar del equipo, el Córdoba CF regresará este miércoles a los entrenamientos, pensando ya en el duelo del próximo domingo ante el Cartagena (El Arcángel, 18:00).

Los hombres de Raúl Agné, que hoy martes tienen el día libre, comenzarán mañana a preparar el importante duelo ante los cartageneros, con una primera sesión en la Ciudad Deportiva, fijada para las 10:30 y que será a puerta abierta.

En esta primera sesión, la atención volverá a estar centrada en la enfermería. Y es que Agné confía en recuperar durante los próximos días a Willy Ledesma, que lleva ya tres partidos alejado de la dinámica del equipo por una lesión muscular. El punta pacense ha hecho trabajo de campo de manera muy suave y junto a un recuperador, pero estos primeros días de la semana serán los que marque su disponibilidad para el partido del domingo.

El que no estará sobre el césped de la Ciudad Deportiva es Djetei, del que ayer el club confirmó una lesión muscular que le tendrá apartado de los terrenos de juego entre cuatro y seis semanas. Una baja muy sensible para el técnico blanquiverde, que no anda precisamente sobrado de efectivos en la zona central de la defensa.

Tras esa primera sesión del miércoles, el Córdoba trabajará el jueves en el estadio a puerta cerrada, también a las 10:30. El viernes, el equipo volverá a la Ciudad Deportiva para ejercitarse también desde las 10:30. Y la última sesión de la semana llegará el sábado, en principio fijada en El Arcángel a las 10:30, en la que Agné aprovechará para preparar la estrategia de cara al duelo ante los cartageneros.