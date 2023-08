El Córdoba CF reafirma su idea de tener una plantilla corta

El Córdoba CF no varía ni un ápice el plan inicial para la confección de su equipo de cara a la temporada 2023-24 y está decidido a apostar por una plantilla corta de efectivos. Una estrategia que permitiría a Iván Ania gestionar de manera más adecuada el reparto de minutos pero que también supondría un riesgo importante al no quedar dobladas muchas de las posiciones del vestuario, especialmente una defensa que ya anda muy justa de efectivos y para la que, a tenor de las palabras del máximo responsable del club, no se buscan ahora mismo más refuerzos.

Y es que la presentación de Isma Ruiz como nuevo jugador del Córdoba CF sirvió para que el consejero delegado y máximo responsable en los fichajes del club, Antonio Fernández Monterrubio, asegurase que tras confirmar a 17 jugadores en el plantel únicamente faltan dos o tres incorporaciones más que realizar, lo que llevaría la plantilla a un máximo de 20 futbolistas, dejando varias posiciones sin competencia ni resguardo ante los contratiempos de cualquier índole que pueden surgir durante una temporada.

Monterrubio fue escueto y hermético, como acostumbra a mostrarse en público desde que llegó a la entidad de El Arcángel, pero aseguró que, una vez completada la medular, ahora miran hacia el ataque. "Quedan por hacer unas cositas arriba, un par de ellas. Hablamos de dos o tres incorporaciones con seguridad. A partir de ahí estaríamos satisfechos, pero si hubiera algo muy interesante que nos mejorara mucho lo que ya tenemos en otras posiciones nos lo plantearíamos, pero dos o tres posiciones seguro", aseguró el consejero delegado de la entidad y el hombre que, como él mismo dejó claro hace semanas, también tiene la última palabra en cada decisión deportiva que se toma en las oficinas de El Arcángel.

Un simple vistazo a la actual plantilla del Córdoba basta para darse cuenta de que el equipo tiene muchas carencias ofensivas, tanto en calidad como en cantidad de piezas disponibles. Con Casas como único ariete y Kike Márquez como único mediapunta natural, el equipo entrenado por Iván Ania necesita sumar en la línea de vanguardia un mínimo de dos futbolistas. Los técnicos valoran diferentes perfiles y, en función de la polivalencia de los hombres que terminen llegando, el CCF podría ir a por dos atacantes natos o buscar una referencia ofensiva y un jugador con más movilidad para disputar el puesto a Márquez.

Además, hace tiempo que los técnicos trabajan también en la incorporación de un extremo más para completar las bandas, donde solo se encuentran actualmente Simo, Carracedo y Adilson Mendes. Los tres, además, son futbolistas diestros, por lo que la intención de la entidad cordobesista es hacerse con un jugador zurdo que pueda abrir el abanico de posibilidades de las que dispondrá Ania.

Al cubrir esas tres posiciones el Córdoba CF alcanzaría la cifra de 20 futbolistas en el plantel y, a tenor de las palabras de Monterrubio, colmaría sus expectativas en el mercado de fichajes. El consejero delegado reconoce que en ese momento la planificación quedaría a expensas de que en el mercado apareciese alguna opción que mejorase notablemente el nivel del equipo, lo que llevaría a los técnicos a replantear sus ideas iniciales.

Una defensa bajo mínimos

Con todo, el tiempo dirá si esa declaración es una convicción absoluta o más bien una estrategia para afrontar el tramo final del mercado de fichajes. Porque lo cierto es que se hace complicado asumir que el Córdoba CF vaya a aventurarse a afrontar una temporada con un mínimo de 38 partidos y un hipotético play off con solo cinco defensas en su plantilla.

La retaguardia cuenta con futbolistas de calidad contrastada, pero cualquier mínimo contratiempo en forma de lesión o sanción dejaría a Iván Ania en una situación complicada. Y eso es algo que, antes o después, acabará sucediendo.

En la actualidad el Córdoba CF cuenta solo con tres centrales si se considera a Adri Castellano como tal, a tenor de que el técnico asturiano lo está usando en esa posición, pese a que el cordobés ha jugado prácticamente durante toda su carrera como lateral izquierdo, posición para la que también se le tiene en cuenta junto a Calderón. Los otros dos zagueros son Lapeña y Gudelj, lo que deja el carril derecho en exclusividad para Carlos Albarrán. Cinco efectivos para cuatro posiciones en las que habitualmente las sanciones por tarjetas acaban cayendo con el paso de las jornadas es a todas luces un número insuficiente y supone la asunción de un riesgo bastante alto para un equipo que, en teoría, quiere luchar por todo esta temporada.

Por ello, y pese a que el club se reafirma en esa idea de manejar una plantilla corta, se hace complicado pensar que el Córdoba CF no estire finalmente su nómina hasta los 21 futbolistas para incorporar al menos un defensa más. Por delante, tres semanas de mercado para despejar esas incógnitas.