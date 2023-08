La "paciencia" de Ania con los fichajes que le faltan al Córdoba CF

Iván Ania aguarda fichajes que potencien la plantilla de un Córdoba CF con evidentes carencias. El duelo ante el Mérida sirvió al técnico asturiano para comprobar que su equipo sigue en la buena línea de crecimiento que ya dejó entrever ante el Cádiz, pero también para poner sobre la mesa las necesidades que el plantel todavía no ha visto satisfechas y que están condicionando en exceso esta fase de preparación de la temporada.

Con todo, el técnico asturiano ha optado por tomarse con filosofía positiva el verano y, aunque es evidente que el escenario de no contar durante estas semanas con buena parte de los hombres que posteriormente serán vitales en el equipo no es el más propicio para su trabajo, después del encuentro en el Romano José Fouto puso una buena dosis de naturalidad a esa labor aún por hacer para culminar la plantilla.

"Nos faltan fichajes", reconoció con sinceridad Ania. "Vamos al ritmo que nos marca el mercado, pero tenemos la idea clara de lo que queremos reforzar y no tenemos prisa. Quedan todavía tres semanas de mercado y a veces la paciencia te abre posibilidades que, si quieres cerrar la plantilla muy rápido, no las tienes", añadió el asturiano, que no se mostró preocupado porque, a su juicio, "teniendo la idea clara se trata de tener paciencia".

Al menos, la llegada en los últimos diez días de dos futbolistas importantes como Recio e Isma Ruiz alivian la disponibilidad de efectivos de Iván Ania en el Córdoba CF, algo que el técnico ya espera poder notar a partir de este sábado, en el amistoso ante el Antequera (El Maulí, 20:30). "Recio creo que en Antequera ya va a participar, que podría haberlo hecho ante el Mérida pero no queríamos arriesgar. Isma Ruiz viene en forma y ya podemos disponer de él para el sábado", apuntó el asturiano.