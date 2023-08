Isma Ruiz, dispuesto a "crecer" junto al Córdoba CF

Isma Ruiz es una de las firmes apuestas del Córdoba CF para su proyecto de presente y futuro. El centrocampista granadino cuenta con el contrato más largo de la plantilla, pues acaba de firmar hasta el 30 de junio de 2026. Un vínculo que en su presentación el director deportivo, Juanito, puntualizó que incluso incluye una opción para ser prolongado por un cuarto curso. No es de extrañar, por ello, que el joven futbolista se mostrase agradecido por la confianza que el club ha depositado en él y dispuesto a "crecer" de la mano de la entidad de El Arcángel.

"Vengo con muchas ganas e ilusión de conseguir el objetivo que quiere el club. Le doy las gracias a Monterrubio y Juan por la confianza en mí. Ojalá crecer juntos durante muchos años. La confianza que me han dado es de un proyecto a largo plazo. Tenemos claro el objetivo. Quiero crecer y llegar lo más alto posible", apuntó un tímido Isma Ruiz en su puesta de largo ante los medios de comunicación.

Esa confianza se vio refrendada en su presentación, en la que estuvo arropado tanto por Juanito como por Antonio Fernández Monterrubio, el consejero delegado del club y hombre importante en su llegada, debido al conocimiento previo que tenía del futbolista y su entorno, al haber coincidido durante años con él en el Granada, cuando Isma Ruiz era una de las perlas del filial rojiblanco y el ahora CEO del conjunto blanquiverde ejercía de director general en la entidad de Los Cármenes.

El de Gójar explicó que puede adaptarse a las dos posiciones del centro del campo, según las necesidades que tenga el equipo: "Me defiendo mejor de 6 pero me puedo adaptar a jugar como un 8. Es una posición parecida y la verdad es que me siento a gusto en las dos posiciones".

Pese a su juventud, Isma Ruiz llega confiado de sus posibilidades de aportar mucho al Córdoba CF y no está preocupado porque en su posición sea en la que más efectivos hay en la plantilla. "No solo es en el Córdoba CF, hay que ganarse el puesto en cualquier club al que llegues. Sé que hay competencia, pero el puesto hay que ganárselo. Aquí está Recio, un jugador veterano del que puedo aprender, igual que los demás", apuntó el granadino.

Listo para jugar en Antequera

Isma, que ya presenció en directo el encuentro de este miércoles en Mérida, se mostró ansioso por empezar a acumular minutos con sus nuevos compañeros y confirmó que ha llegado en forma para estar ya sobre el césped el sábado en la visita al Antequera: "He estado entrenando y me veo para participar ya unos minutos para ir adaptándome e ir cogiendo confianza y conociendo al equipo".

Del grupo que se está formando, Isma Ruiz apuntó sus buenas sensaciones. "Ya conocía a algunos jugadores y a otros los estoy conociendo ahora. Me han acogido bastante bien, es un grupo bueno y humilde, con gente veterana y también joven, un buen conjunto para la Primera RFEF", destacó. Una categoría, la Primera Federación, que el nuevo futbolista blanquiverde ve como "bastante fuerte", aunque tiene claro que el Córdoba CF tiene que demostrar que quiere "estar lo más arriba posible".