El Córdoba CF se olvida de ganar: dos meses sin celebrar un triunfo

El Córdoba CF es incapaz de escapar de la pesadilla que le acompaña desde finales del 2022. El conjunto blanquiverde plasmó otra decepcionante actuación en Majadahonda para dejar pasar la enésima oportunidad de acercarse a la quinta plaza y alcanzar ya los dos meses sin conocer la victoria. Ocho semanas de descomposición integral que convierten al conjunto cordobesista en el peor equipo de la segunda vuelta en el Grupo I de Primera Federación.

Y es que revés sufrido en el Cerro del Espino no es más que otro que sumar a la larga lista de despropósitos que el conjunto blanquiverde viene coleccionando en la segunda vuelta del campeonato. Bien es cierto que ya no cerró bien el 2022, pero desde que arrancó el 2023 el CCF no da la talla ni siquiera para aspirar a un quinto puesto que llegó a tener a diez puntos de ventaja en aquel mágico arranque de curso.

Aunque las matemáticas todavía sostengan las opciones del equipo que entrena Manuel Mosquera, la realidad dicta otra cosa. Y es que no se puede considerar aspirante al ascenso a un equipo que acumulado dos meses sin conocer la victoria y que no gana un partido desde el lejano 26 de febrero. Aquel día, la Cultural y Deportiva Leonesa hincó la rodilla en El Arcángel (2-0) en lo que podía suponer un punto de inflexión para el equipo todavía entrenado por Germán Crespo.

Pero nada más lejos de la realidad, porque aquel triunfo solo fue un espejismo dentro de una negra segunda vuelta que saca de la pelea por cualquier objetivo ambicioso al Córdoba. En las 13 fechas ya consumidas de este segundo tramo del campeonato, el CCF es el peor equipo, solo igualado por la Cultural Leonesa. Los blanquiverdes han sumado solo nueve puntos de 39 puntos, protagonizando una sangría desalentadora y viendo como cualquier rival le complica la vida hasta imponerse.

De hecho, de no ser por la espectacular primera parte del curso que cuajaron los blanquiverdes, la permanencia en Primera Federación sería ahora tarea complicada para un equipo cuyo mejor aliado es el calendario, que señala que solo quedan cinco fechas para el final de la fase regular. Y es que si la liga se alargase un mes más... los problemas no tardarían en llegar para evitar regresar al pozo de la Segunda RFEF.

Tres derrotas seguidas fuera

Y es que al Córdoba hace tiempo que no hay quién lo reconozca. El conjunto blanquiverde fue durante muchas semanas un ciclón lejos de El Arcángel, con unos números admirables. Ahora, sin embargo, es el mejor aliado de sus rivales, un chollo como visitante. Así lo atestiguan las tres derrotas consecutivas que el equipo acumula actuando a domicilio.

Tres decepciones, en Pontevedra, Linares y Majadahonda, que siguen hundiendo la moral de una afición que otra vez se desplazó en buen número para apoyar a los blanquiverdes, pero que no encuentran estímulos de respuesta desde el césped.

Con el único sostén de unas matemáticas cada vez más imposibles, el Córdoba sigue acumulando decepciones y dibujando una trayectoria errática que le empuja hacia un final de liga intrascendente. Las vacaciones, si no media un regalo, llegarán un mes antes de lo esperado y el verano apunta a ser largo y movido en El Arcángel.