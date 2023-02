El Córdoba CF suma dos meses en caída libre

Una semana más, los números desnudan la cruda realidad de un Córdoba CF que sigue en caída libre, sin encontrar asideros a los que agarrarse para frenar su decadencia. La derrota ante el Real Madrid Castilla no ha hecho más que ahondar en los problemas del equipo de Germán Crespo, al tiempo que volvió a poner de manifiesto que el granadino no da con la tecla para enderezar el rumbo. Los blanquiverdes han ganado un partido en las últimas ocho jornadas, por lo que hablar de mala racha empieza ya a sonar a justificación vacía. Y es que son, en ese tramo de la competición, el peor equipo del Grupo I de la Primera Federación, solo empatados con el Fuenlabrada, precisamente su próximo rival.

Si en el inicio de la liga el Córdoba fue el mejor equipo de largo y batía todos los registros de la categoría, ahora se acerca ya a unos números escandalosamente malos atendiendo a los dos últimos meses de competición. Aunque el juego del equipo sembraba dudas mucho antes, la decadencia en la tabla del equipo blanquiverde arrancó justamente dos meses antes de hincar la rodilla ante el Real Madrid Castilla. El 11 de diciembre, con la goleada encajada en Alcorcón (3-0), los de Germán Crespo dejaron ya síntomas preocupantes de que su trayectoria iba a sufrir una curca descendente.

Y tanto que así fue, porque lo cierto es que el CCF ha caído a plomo y sin manera de frenarse. En los dos últimos meses de liga, con ocho jornadas disputadas, el bagaje del equipo blanquiverde es de un triunfo (en San Fernando), dos empates (en San Sebastián de los Reyes y Salamanca) y cinco derrotas (en Alcorcón y en casa ante el Mérida, la Real Balompédica Linense, el Celta de Vigo B y el Real Madrid Castilla). Un balance de cinco puntos de 28 posibles que es totalmente insostenible para un candidato al ascenso, ya sea directo o vía play off.

Pero es que los números son más sangrantes aún si se atiende al balance de goles a favor y en contra, con solo cinco dianas anotadas y 11 encajadas. Unos números inversamente proporcionales a los que el equipo firmó en el primer tramo del presente curso.

Mientras el equipo de Germán Crespo se frenaba en seco con esos cinco puntos en las últimas ocho jornadas, otros candidatos a dar el salto de categoría hacían los deberes con mucha más regularidad. El Alcorcón y el Deportivo de La Coruña han hecho los mismos números, mientras que el Real Madrid Castilla sumó 14 y el Racing Ferrol hizo nueve. Los ferrolanos son un buen ejemplo de lo que significa un bache durante el curso, pues también lo han pasado mal y ahora parecen recobrar la buena senda. Pero lo del Córdoba pasa ya de un bache a un socavón sin fácil remedio.

Frágiles en El Arcángel

Uno de los grandes motivos de esa caída general del Córdoba se debe a su fragilidad en casa. El tropiezo ante el Real Madrid Castilla no hizo más que agrandar la herida abierta desde hace ya cuatro partidos. Desde que se estrelló en Primera División con una temporada patética, el CCF no perdía cuatro duelos seguidos ante su público, cosa que ahora he hecho el equipo de Germán Crespo, con el agravante de tratarse de una categoría alejada de la élite.

Aunque suene a tópico, cualquier objetivo ambicioso que se precie ha de cimentarse en los partidos como local. Y así lo demuestran los datos, que sitúan al Alcorcón y al Deportivo como los mejores equipos en su feudo, seguidos del Real Madrid Castilla, la Cultural y Deportiva Leonesa y el Linares. El CCF, que empezó como un tiro ante su afición, ya está lejos de esa excelencia como local.

Es más, el equipo se encuentra ahora con el arma de doble filo que supone jugar en El Arcángel con la necesidad imperiosa de ganar, algo que está pesando como una losa y que se refleja en las actuaciones de los cordobesistas en las últimas comparecencias en casa.

En Fuenlabrada, duelo tenso

En medio de esa complicada situación, el Córdoba visita el próximo domingo al Fuenlabrada, el único equipo que en los dos últimos meses calca sus horribles números en lo que a puntuación se refiere. El conjunto madrileño sigue siendo un recién descendido de Segunda División pero ya ve peligrar su puesto en la Primera Federación.

De momento, Mere Hermoso sigue en su banquillo, aunque tras la última derrota en Ferrol no sería extraño que se produzca un relevo al mando de un equipo cuyas constantes vitales están bajo mínimos. Con un momento de forma muy malo en ambos bandos, el choque en el Fernando Torres apunta a ser un partido tenso y de nervios entre dos equipos que ansían ganar pero a los que la derrota puede dejar en una situación muy delicada.