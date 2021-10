El Córdoba CF, con poco margen de maniobra para recuperar la cita con el Mensajero

A vueltas con las fechas. El Córdoba CF, en este momento, tiene poco margen de maniobra para recuperar el partido aplazado de este pasado domingo ante el Mensajero. Los blanquiverdes, a expensas de lo que suceda el próximo miércoles en la Copa RFEF ante el Xerez CD. De pasar esta ronda, el problema es mayor. Además, antes debe disputar el cuadro canario su primer compromiso cancelado ante el Montijo.

Tras no poder disputarse el choque en el Silvestre Carrillo este pasado domingo por los problemas existentes con la erupción del volcán de Cumbre Vieja, ahora toca buscar fechas libres en el calendario antes de que arranque la segunda vuelta de la competición en el Grupo IV de Segunda RFEF, prevista para el 23 de enero de 2022. Todo dependerá del camino del Córdoba CF en la Copa RFEF.

De momento, ante el panorama de inestabilidad que atraviesa la isla de La Palma, todo queda en el aire también. Los blanquiverdes cerrarán el mes de octubre con los duelos de Liga ante el Antequera y el San Roque de Lepe, mientras que entre ambos envites se medirán al Xerez CD, cita clave de cara a tener más o menos fechas libres en el calendario.

De cara al duelo con los jerezanos, si los de Germán Crespo ganan, conseguirán billete para la próxima edición de la Copa del Rey y se clasificación para las semifinales de la Copa RFEF, previstas para el 10-11 de noviembre. La final sería dos semanas después, el 23-24 de ese mes. De este modo, sólo estaría libre el 3 y el 17, pero el Mensajero debe jugar antes con el Montijo, primer aplazado de los canarios.

En diciembre, el día 1, se jugará la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que estará el Mensajero y el Córdoba CF si gana al Xerez CD. De este modo, otra opción es el 8 de diciembre, tres días después de medirse en tierras insulares a Las Palmas Atlético. Y ya no habría más opción hasta el 2022, con el 16 de enero como fin de semana sin jornada de Liga tras acabar la primera vuelta una semana antes. Eso sí, si el Córdoba CF no elimina al cuadro jerezano, todo se aliviaría más. La RFEF también podrá tomar cartas en el asunto si no se llegase a acuerdos entre clubes. A la espera del desenlace copero, el margen será mayor o menor.