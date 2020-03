Diez años de irregularidades en el Córdoba CF

Para finalizar el informe forense, Estepa y Bernabéu se detienen en pagos sin soporte documental y a sociedades vinculadas realizados en este periodo de tiempo por la sociedad blanquiverde. Entre ellos se encuentran abonos a WACC (Joaquín Zulateui), Globaltecnia o Sanivo Abogados (Magdalena Entrenas), entre ellos la negociación con El Naranjo por el equipo femenino que no encuentra justificante alguno.

Mirando de nuevo a la etapa de Jesús León en el club, los administradores han advertido un desfase entre los importes vendidos y los registrados en taquillas de más de 200.000 euros, en concepto de abonos y entradas. Pero lo más significativo es la relación contractual con las empresas de Luis Oliver (Sinotsport y Bitton Sport), por su prestación de servicios en la gestión deportiva. La vinculación, por cinco años, recogía un fijo y un variable por objetivos, si bien el informe considera un precio "fuera de mercado", atendiendo a los antecesores en el cargo, tanto en el salario como en los pluses, y unos abonos extra no contabilizados. Por último, señala además el pago de 100.000 euros a Danubio, no registrado, por dos jugadores (Ghan y Graví) que jugaron en el filial con nóminas de apenas 700 euros.

El análisis remitido al juzgado deja claro también que no hubo lugar al reparto de dividendos por valor de 1,5 millones llevado a cabo en diciembre de 2016 tras solventar un primer rechazo por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) en junio con operaciones que los administradores consideran fuera de lugar y que hubieran impedido tal bonificación al quedar el patrimonio neto por debajo del capital social.

Otro aspecto de dudosa regularidad es el referido a las operaciones vinculadas entre el Córdoba y empresas de los dueños de la sociedad en este periodo. Entre ellos recoge una factura por valor de 296.000 euros de Ecco Documática por servicios de administración que no es posible determinar si existieron como tales, una situación similar a otra de 2017, ya con Azaveco, por valor de 206.000 que supuestamente fue satisfecha, aunque no consta documentación. Respecto a León, recoge un pago de más de 268.000 euros por servicios de apoyo a la gestión entre Grucal Properties, representada por él mismo, y el club que ya presidía.

El segundo punto se centra en las retribuciones de los miembros del consejo entre los cursos 12-13 y 17-18 y su tratamiento en las cuentas anuales del club. De hecho, recogen un descuadre de más de 1,4 millones entre las cantidades recibidas (nóminas, dietas, pisos, tarjetas de crédito...) por los ex presidentes Carlos y Alejandro González, Jesús León y personal de alta dirección como Javier Jiménez, Andrés Delgado, Sergio Medina, Iván Zaldua o Gonzalo Sánchez-Quiñones, y las recogidas en las memorias de los balances. En un cuadro aparte, se recogen también gastos que indiciariamente no corresponden al funcionamiento del club, como facturas de seguridad en el domicilio de la familia González en La Moraleja.

El informe forense ya en manos del juez arranca con los famosos 8 millones que Ecco Documática (Azaveco en la actualidad) se comprometió a asumir en el contrato de compraventa con Prasa, como recogieron los análisis entregados por la administración concursal en ese momento. Un crédito contra la empresa de Carlos González que ya no fue incluido en el balance del curso 11-12 y que nunca ha sido satisfecho, ni siquiera ante la petición de la AJ el pasado diciembre antes de proceder a la venta de la UP.

El periodo que incluye el informe va desde el 9 de noviembre de 2009 al mismo día de 2019 -los delitos prescriben a los diez años-, cuando el club fue intervenido judicialmente tras la detención de León, si bien no se recogen anomalías durante la etapa de Prasa , que finalizó el 3 de junio de 2011 con la transacción a Ecco Documática (González). Esto desencadenó en la apertura de un nuevo concurso para el Córdoba CF SAD, ahora parado a la espera del nombramiento de un nuevo magistrado tras la recusación del juez Antonio Fuentes Bujalance, y la venta de su Unidad Productiva a Infinity.

En el informe, de 73 páginas y al que ha tenido acceso el Día , el letrado Francisco Estepa y el economista Javier Bernabéu, no emiten valoración alguna, sino que se limitan a describir diferentes hechos que ahora el magistrado tendrá que determinar si son punibles, ya sea desde el punto de vista penal o civil. De momento, el análisis recoge acciones que hayan podido dañar el patrimonio societario de la entidad y sean indiciarios de algún tipo de fraude.

Los ex presidentes Carlos y Alejandro González, imputados

El viernes 13 no ha estado lleno de buenas noticias precisamente para la familia González, pues al margen del informe de los administradores judiciales, el Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba ha citado a declarar como investigados a Carlos González y su hijo Alejandro González Muñoz, ambos ex presidentes del Córdoba CF, por su gestión al frente del club. Según avanzó ABC, a ambos se suman el que fuera secretario del consejo de administración Andrés Delgado, el director de fútbol Álex Gómez Comes y el agente Salva Sánchez. Todos ellos tendrán que declarar durante el mes de mayo en calidad de investigados, a raíz de la querella que presentó el club durante la etapa de Jesús León y que, tras ser rechazada en dos ocasiones, finalmente fue admitida tras ser llevada a cabo por el letrado Enrique Rodríguez Zarza.