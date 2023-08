El Córdoba CF cierra el fichaje de Álvaro Leiva

El Córdoba CF, con la mente puesta en el estreno liguero del domingo ante el Ibiza (El Arcángel, 21:30), se mueve en el mercado de nuevo y cerró la contratación de Álvaro Leiva, una petición expresa de un Iván Ania que lo conoce bien de su etapa en el Algeciras. El extremo algecireño, que llega en calidad de cedido por el Real Madrid, ya pasó el pertinente reconocimiento médico con la entidad blanquiverde, según fuentes consultadas por el Día.

A falta de que el Córdoba CF haga oficial un acuerdo que está previsto para esta misma semana tras cerrar los últimos flecos con el Real Madrid, Álvaro Leiva se convertirá en el noveno fichaje de una entidad blanquiverde que sigue mirando al mercado en su recta final -se cierra el próximo viernes 1 de septiembre tras disputarse la primera jornada liguera en Primera Federación-.

La llegada de Álvaro Leiva da otra variante más en ataque a un Iván Ania que conoce a la perfección al algecireño, con el que coincidió en el Algeciras. De hecho, el técnico asturiano lo alineó en 37 de los 38 partidos de liga en el curso 2021-2022 en Primera RFEF. Su buen hacer hace dos campañas -anotó cuatro goles, dos asistencias y una gran incidencia en el juego algecirista- le sirvió para sellar su traspaso el verano pasado al Real Madrid, que pagó un millón de euros para incorporarlo a su filial.

A las órdenes de Raúl González Blanco en el segundo equipo madridista, Álvaro Leiva no gozó de protagonismo en un ejercicio para olvidar para el algecireño. Solo contó con apenas 71 minutos en seis partidos de la 22-23 en Primera RFEF y también con un breve paso con el juvenil blanco por la Youth League (la Liga de Campeones de categoría juvenil).

A pesar de su juventud -tiene 18 años-, el algecireño, que no entró en los planes de Raúl González Blanco en esta pretemporada, no ha perdido la calidad que atesora y el Córdoba CF, con Iván Ania a la cabeza y como gran valedor, busca sacar la mejor versión de un Álvaro Leiva que reforzará el frente ofensivo al poder jugar tanto de extremo como de mediapunta. Además, ocupará una de las fichas sub 23 que aún quedan libres.

Con su presencia, el Córdoba CF gana una nueva variante en banda, donde cuenta Iván Ania con Carracedo, Adilson, Simo e incluso con Calderón como se pudo comprobar en el último test de preparación ante el Linares Deportivo; o en la mediapunta, en la que puede pelear con Kike Márquez con un puesto en ese frente de ataque que tiene a Casas y Toril como arietes puros.

Con el reconocimiento médico pasado, solo falta el anuncio oficial por parte de un Córdoba CF que está cerrando los últimos flecos con un Real Madrid que no quiere desprenderse del algecireño tras hacer una inversión por él el verano pasado. De este modo, Iván Ania contará con un jugador al que que conoce a la perfección.

A falta de la oficialidad, Álvaro Leiva se convertirá en el noveno fichaje de un Córdoba CF que cerró previamente las contrataciones de Adri Castellano, Adilson Mendes, Adrián Lapeña, Carlos Albarrán, Álex Sala, José Recio, Isma Ruiz y Toril. De este modo, ya serían 19 efectivos en una plantilla que se reforzará más en este tramo final del mercado.

Con 11 días aún por delante hasta que se ponga el punto y final al periodo de incorporaciones, la comisión deportiva encabezada por Antonio Fernández Monterrubio se afana en cerrar más piezas -entre una o dos- para completar el plantel con un jugador defensivo -solo hay un lateral derecho- y con una guinda extra para el ataque blanquiverde.