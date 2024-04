El Córdoba CF trabaja al completo pensando en el Alcoyano

El Córdoba CF regresó este miércoles a los entrenamientos pensando ya en el partido del sábado en El Arcángel ante el Alcoyano y con buenas noticias desde la enfermería. Y es que, como se esperaba, Iván Ania puede contar ya con prácticamente toda su plantilla al completo, una vez que Casas parece recuperado de su lesión muscular y Martínez ha esquivado una nueva recaída después de retirarse con molestias del duelo del pasado domingo ante el Real Madrid Castilla.

Aunque la sesión de entrenamiento se desarrolló a puerta cerrada, tónica habitual en las últimas semanas y que se extenderá durante toda la presente semana, este miércoles ya se pudo ver a Antonio Casas ejercitándose con sus compañeros y dispuesto a regresar a la convocatoria para el partido ante el Alcoyano. El delantero de La Rambla se ha perdido tres partidos por lesión en el momento de la temporada en que mejor racha goleadora llevaba y Ania recuperará con él a una baza importantísima en la vanguardia.

Junto a Casas, otra gran noticia fue ver a José Antonio Martínez trabajando al mismo ritmo que sus compañeros, después de que el central de La Palma del Condado tuviera que abandonar el partido del pasado domingo ante el Castilla a la hora de juego, aquejado de unas molestias en los cuádriceps que llevaron al cuerpo técnico a ser cautos y buscar la frescura de Mati Barboza. Martínez no sufre lesión alguna y estará a disposición de su entrenador, que será el que tenga que evaluar si vuelve al banquillo o lo mantiene como titular, toda vez que no parece en la mejor forma física para afrontar desde el once inicial la exigencia de los partidos en este tramo final curso.

Las buenas noticias en lo relativo a la enfermería se completaron con Adri Castellano, que también avanza poco a poco en su recuperación y que ya es uno más del grupo, aunque su entrada en las convocatorias podría demorarse alguna semana más. El zaguero cordobés está recuperado ya de esa lesión muscular que tantísimos problemas le ha dado en los últimos meses, aunque ahora necesita encontrar confianza en su físico y las mejores sensaciones para optar a ser una opción real para Iván Ania.

Con su plantilla al completo, Ania comenzó a preparar el duelo ante el Alcoyano en una sesión en la Ciudad Deportiva que se repetirá este jueves, para dejar paso el viernes al último entrenamiento prepartido, que tendrá lugar en El Arcángel. El reto para los blanquiverdes está en sumar una nueva victoria en casa para seguir apretando una semana más al Castellón en esa pugna por el primer puesto.