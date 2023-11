El Córdoba CF y una cara muy reconocible

El Córdoba CF tiene una cara muy reconocible. Los últimos resultados avalan el trabajo de un Iván Ania que ya tiene plasmada la idea de juego que quiere desarrollar en el conjunto blanquiverde. El técnico asturiano, que valoraba la tranquilidad con la que se asumieron los resultados de las primeras jornadas, saca ahora tajada tras engrasar la maquinaria de un equipo que va a más jornada tras jornada.

La tardanza en la llegada de los fichajes este pasado verano hizo que el Córdoba CF arrancase el curso en plena construcción. A pesar de ello, Iván Ania tenía claro cuál era el estilo que quería plasmar a su equipo. Los resultados iniciales no ayudaron mucho, pero la paciencia hizo el resto. La tranquilidad dada sirvió para que los blanquiverdes se fueran haciendo a lo que quería el preparador ovetense.

A pesar de las derrotas ante el Ibiza, San Fernando o Linares Deportivo, el Córdoba CF no renunció en ningún momento a su seña de identidad. Iván Ania no trastocó nada y solo el tiempo iba a dar esos resultados. Con el paso de las jornadas, los blanquiverdes ya son cuartos en la clasificación gracias su gran dinámica de las últimas semanas. De hecho, no pierden desde que lo hizo el 7 de octubre en el Nuevo Mirador ante el Algeciras.

Tras la celebración de la séptima jornada en suelo algecireño, los de Iván Ania sumaban más derrotas que victorias. Con solo 9 puntos de 21 posibles, los blanquiverdes siguieron creyendo en su idea de juego. A pesar de los problemas con las lesiones y sanciones, todos remaron hacia un mismo lado y al final todo cuajó de la mejor manera posible.

De la jornada octava a la decimocuarta, otras siete citas disputadas, los blanquiverdes han pasado de sumar 9 puntos de 21 a 17 de 21. Con una racha de siete duelos seguidos sin perder, los de Iván Ania, con algunos jugadores ya en un mejor estado de forma al del comienzo liguero, han logrado cinco triunfos y dos empates. Sin embargo, las tres victorias conquistadas la semana pasada catapultaron a los cordobesistas a los puestos de play off de ascenso a Segunda División.

En este camino, los resultados son similares en El Arcángel y fuera del templo ribereño. De hecho, los de Iván Ania calcan los números tras las 14 jornadas celebradas (cuatro victorias, un empate y dos derrotas en casa y a domicilio). La exigencia es máxima y la plantilla sabe cómo debe llegar al éxito final. El patrón es el marcado por un Iván Ania que tiene enchufado a todo su plantel.

Ante el Melilla en el Álvarez Claro, los blanquiverdes tienen la oportunidad de dar un nuevo paso hacia adelante. Ese es el desafío que tiene encima de la mesa el Córdoba CF en este momento. A pesar de las bajas, la unión y el trabajo es innegociable en un equipo que si tiene el día de cara a puerta te puede hacer un saco, como le pasó recientemente al Atlético de Madrid B (1-6).

Con todos aportando, la maquinaria del Córdoba CF sigue un camino que debe seguir construyéndose, aunque sin salirse de la línea marcada por un Iván Ania que ya ha marcado las pautas necesarias. Con una cara muy reconocible, los blanquiverdes quieren pelear por el máximo objetivo: el del regreso al fútbol profesional.