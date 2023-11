Melilla - Córdoba CF: Un regreso al trabajo con varias dudas

El Córdoba CF está de vuelta tras dos días de descanso y con el foco puesto ya en el encuentro de este próximo domingo ante el Melilla (Álvarez Claro, 12:00). Tras una semana pasada exigente, aunque con el rédito del nueve de nueve conseguido tras sacar adelante los tres partidos disputados, los blanquiverdes se centran ahora en el colista del Grupo 2 de Primera RFEF. Y lo hacen con varias dudas tras la primera sesión de entrenamiento.

Tras imponerse al Antequera el pasado sábado, el Córdoba CF acabó la decimocuarta jornada liguera en la cuarta plaza de la tabla. Ahora toca dar continuidad a los buenos resultados obtenidos y la primera piedra en el camino es el Melilla del excordobesista Juan Sabas. Sin embargo, también hay que ver cómo acaba una semana de trabajo que arrancó con Isma Ruiz, Kuki Zalazar y Álex Sala entrenando al margen del grupo.

El regreso de Álex Sala está cada vez más cerca y su regreso con sus compañeros dependerá de la evolución que tenga durante estos próximos entrenamientos. De momento, el catalán avanza en su recuperación y ya se le pudo ver en la Ciudad Deportiva. Una buena noticia tras caer lesionado en el choque ante el Ceuta en El Arcángel. Tras perderse los últimos tres envites, su vuelta está más cerca, aunque es difícil que pueda llegar al envite del domingo ante el Melilla.

Por otro lado, llamó más la atención la presencia fuera del grupo de Isma Ruiz y Kuki Zalazar. El granadino es una pieza muy importante en el centro del campo blanquiverde, como se puede comprobar en los últimos compromisos. El de Gójar ha estado apartado del grupo durante la sesión de este miércoles e hizo trabajo preventivo junto al recuperador Eu Gavilán.

Junto a Isma Ruiz estuvo también a un Kuki Zalazar que se lesionó tras el choque en La Rosaleda ante el Málaga y volvió al terreno de juego el pasado sábado ante el Antequera tras sustituir en la segunda mitad a Kike Márquez. Sin embargo, el jugador de Montevideo también hizo trabajo de prevención y no estuvo en dinámica de grupo junto al resto de sus compañeros.

Más allá de las dudas que se puedan resolver a lo largo de los próximos entrenamientos, los que no estuvieron presentes son Adri Castellano ni Alberto Toril. Ambos siguen con sus procesos de recuperación de sus respectivas lesiones. El defensa cordobés, que aún no ha debutado con la elástica blanquiverde esta temporada, no se espera que esté hasta el mes de enero, mientras que el ariete balear, tras lesionarse hace una semana en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño, tampoco estará hasta el inicio del próximo año.

En una sesión suave tras dos días de descanso, los de Iván Ania trabajaron con la vista puesta en el colista Melilla. El técnico ovetense contó también con los porteros del filial, Iván Morales y Eric Ruiz, que trabajaron junto a Lluís Tarrés y Carlos Marín. Además, del segundo equipo cordobesista también estuvieron Álex López, Paco Fernández y Óscar Jiménez, los dos últimos debutaron el pasado sábado ante el Antequera y el primero lo hizo ante el Ceuta. Junto a ello también fue llamado a filas Marc Esteban.

Con el regreso este jueves al trabajo, Iván Ania irá disipando esas dudas a la par que se centrará en un Melilla que solo ganó un envite (Atlético de Madrid B) y solo sumó seis puntos en 14 citas. Además, los del excordobesista Juan Sabas, en descenso desde el inicio de la competición en el Grupo 2 de Primera RFEF, acumulan tres derrotas consecutivas, la última ante el San Fernando (4-1).