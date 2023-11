La oportunidad de Iván Rodríguez en el Córdoba CF

El Córdoba CF no contará con Albarrán este domingo ante el Melilla en el Álvarez Claro. El de Badalona cumplirá un encuentro de castigo por ciclo de amonestaciones, por lo que Iván Rodríguez tendrá la gran oportunidad de jugar de inicio por primera vez en lo que va de campeonato en el Grupo 2 de Primera Federación.

Tras retornar el pasado miércoles en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño, Iván Rodríguez volvió a contar con minutos con el Córdoba CF. Lo hizo ante los gaditanos y también este pasado sábado ante el Antequera cuando sustituyó a Calderón en la segunda mitad. Ahora tendrá la primera oportunidad de partir de inicio por la sanción de Albarrán.

Tras la sesión de trabajo de este miércoles, Iván Rodríguez apuntó que "de momento lo de la titularidad no se sabe". Prudente con la decisión que debe adoptar Iván Ania para cubrir esa vacante en el lateral derecho, el de Alameda reconoció que está "con muchas ganas después de superar la lesión que me ha tenido parado tres semanitas".

"Con muchas ganas de demostrar en el campo lo que se entrena", Iván Rodríguez también señaló que "el grupo está muy unido, muy convencido en la forma de afrontar los partidos y muy ilusionado con todos los encuentros que se presentan". De momento, la primera batalla de este próximo mes de diciembre será ante el colista Melilla.

A pesar de la mala racha del equipo entrenado por el excordobesista Juan Sabas, Iván Rodríguez comentó que "todos los partidos tienen especial dificultad y así lo afrontamos". "El Melilla tiene sus armas y en su campo será difícil", por lo que "desde hoy -por este miércoles- trabajamos para hacer buen partido y por qué no traernos los tres puntos", indicó el lateral malagueño.

Tras una gran semana, la idea, según apuntó Iván Rodríguez es "seguir y alargar la racha para llegar al parón de navidad bien situados en la zona alta". Uno de los aspectos claves para esta buena dinámica es que "en el campo y fuera se nota un grupo unido, tanto de los que participan como de los que lo hacen menos". "Estamos aportando todos nuestro granito de arena y la conexión que tenemos entre nosotros se plasma en el verde, y de ahí salen estos buenos resultados", expuso el de Alameda.

La importancia de la polivalencia

Sobre su situación en el Córdoba CF, Iván Rodríguez reconoció que no lo tuvo "fácil porque al final llegas al cierre mercado y entrar en la plantilla es complicado". Además, añadió que "todo es más difícil con una lesión de por medio". Sin embargo, el malagueño ya está "recuperado, con ganas de que llegue cada fin de semana y poder demostrarlo en el campo que es para lo que estamos".

También considera muy importante "la polivalencia en varios puestos". De hecho, reconoció que "hace que si no esté un compañero haya otros que puedan jugar y cubrirlos, y de momento lo estamos haciendo bastante bien porque no se nota la diferencia de un jugador con más falta minutos o que no aporta tanto". Por ello, "al final el equipo saca adelante esto y estamos contentos con los resultados que estamos teniendo".

Por último, también comentó el de Alameda que todos trabajan "para estar en el campo". En su caso, como ha demostrado en lo que va de competición, puede hacerlo "en varias posiciones" y por eso vino al Córdoba CF. "Durante mi carrera he trabajado en la derecha o izquierda, no estamos para una posición especifica y estamos preparados para lo que el míster necesite", apuntó el malagueño de cara a su posible primera participación desde el comienzo del envite de este próximo domingo ante el Melilla.