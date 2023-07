El Córdoba CF arrancará su pretemporada el 10 de julio

El Córdoba CF arrancará su pretemporada el próximo lunes 10 de julio, fecha en la que ya habrá vivido su presentación oficial Iván Ania, el nuevo técnico del conjunto blanquiverde. A una semana de que la maquinaria vuelva a andar para el arranque del curso 2023-24, el club avanza en la confección de su plantilla sin descanso, consciente de que el mercado de fichajes aún es largo, pero también de que su entrenador necesita mimbres para las primeras semanas de trabajo estival.

En el acto de presentación de la campaña de abonados, fue el consejero delegado de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, el que confirmó que el equipo empezará a trabajar el próximo lunes. "El día 9 ya estarán todos en Córdoba. Y puedo avanzar que el día 7 de julio [este viernes], presentamos al míster Iván Ania", apuntó el directivo.

Monterrubio desveló también que el club trabaja en la concreción de sus partidos de pretemporada, que está perfilada pero con fechas todavía por cerrar. "Tenemos algunos partidos cerrados. Rivales de Primera División todavía no, no lo descartamos pero no es fácil, porque los equipos tienen la pretemporada bastante avanzada en esa categoría. Lo estamos intentando y ojalá pronto lo podamos confirmar", apuntó al respecto.

El CEO del club no escondió que en los despachos de El Arcángel trabajan sin descanso en la planificación y que en los próximos días se confirmarán más fichajes. "Va a haber alguno cercano y después probablemente miraremos un poquito el mercado y pausaremos para ver nuevas expectativas y lo que ofrece el mercado. Teníamos que hacer algunos movimientos, algunos ya estaban hace tiempo, para reforzar algunas posiciones. Pero no debemos de tener mucha prisa. Quedan dos meses de mercado y si los objetivos que queremos se ponen a tiro rápido, los cerraremos. Si no, estaremos atentos", aseguró.

El siguiente anuncio oficial de la entidad será la incorporación de Carlos Albarrán, una operación totalmente cerrada ya por el Córdoba y que solo está a expensas de la oficialidad para que el lateral derecho badalonés pueda estar con el equipo desde el primer día de la pretemporada.

Posibles bajas por concretar

En ese arranque de los entrenamientos habrá también jugadores con contrato que durante el verano saldrán del club, como así reconoció Monterrubio. "No se da por cerrado, y hasta aquí puedo leer,", indició el consejero delegado cuando se le preguntó por el capítulo de posibles salidas. "El mercado es el que va dictando. Sabemos los perfiles que queremos y el tipo de jugador que buscamos para cada posición. El mercado nos irá diciendo si tenemos que cerrar alguna posición o hay que seguir esperando. El mercado manda", insistió.

El máximo responsable del club, además, dejó entrever que los planes de la entidad pasan por sellar pronto la renovación de Dragisa Gudelj, después de que el central neerlandés de origen serbio acabase contrato el pasado 30 de junio. Su continuidad en el club gana peso con el paso de las semanas, a pesar del grave episodio de salud que el futbolista sufrió hace unos meses, lo que le obliga a llevar implantado un desfibrilador automático en el corazón, que será compatible con la práctica profesional del fútbol siempre que un médico así lo autorice.