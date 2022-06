El Córdoba CF organiza la pretemporada y se enfrentará al Xerez DFC en Chapín el 13 de agosto

El Córdoba CF está ansioso por comenzar la próxima campaña y estrenarse en la competida Primera RFEF. Antes, los de Germán Crespo deberán ponerse a tono y ajustar lo mejor posible su plantilla con las nuevas incorporaciones. Para ello, los blanquiverdes ya conocen alguna de las fechas en la que disputarán sus amistosos de pretemporada, como la que tendrá lugar en el estadio de Chapín el sábado día 13 de agosto a las 21:00 ante el Xerez DFC.

Esa es la segunda fecha que confirma el club tras la del encuentro ante el Almería del sábado 23 de julio a las 20:00 en Montecastillo (Jerez de la Frontera). Este duelo, sin embargo, no será ante todo un Primera División como es el cuadro almeriense, sino que los de Germán Crespo se pondrán a prueba ante un cuadro jerezano que compite en el Grupo IV de Segunda RFEF como bien sabe el propio Córdoba, que se lo cruzó en la 21-22 en Chapín en la primera jornada (1-5) y en El Arcángel a finales del mes de enero (4-0).

Así, el Córdoba CF, que comenzará las primeras sesiones de trabajo el próximo 11 de julio tras pasar los reconocimientos médicos previstos para el 7 y el 8 de julio, ya tiene fechadas dos citas de pretemporada, ante el Almería y el Xerez DFC, ambos fuera de la provincia. Por El Arcángel pasarán dos rivales: el Villarreal B, equipo recién ascendido a Segunda División y que cuenta en sus filas con el excordobesista Alberto del Moral, y el Mérida, que fue rival de los de Germán Crespo en el Grupo IV y logró el ascenso a Primera RFEF.

La visita del filial del Villarreal tenga lugar el miércoles día 3 de agosto, todavía sin hora, mientras que la del cuadro emeritense se desconoce, al igual que los detalles del duelo que jugarán los de Germán Crespo ante el Pozoblanco (conjunto de Tercera RFEF) en el Municipal vallesano como ya organizaron en el verano anterior para afrontar la campaña 21-22 en Segunda RFEF.

Son cinco citas las que el Córdoba CF tiene cerradas en esta pretemporada y la dirección deportiva trabaja en cerrar al menos tres encuentros de preparación más. Todo ello con la idea de llegar de la mejor forma posible para un inicio liguero que no está cerrado aún. No obstante, el club blanquiverde trabaja con que arranque el 27 o el 28 de agosto. Cádiz, Betis, Málaga, Granada o Antequera son otras opciones que ha manejado el club, aunque aún no hay nada cerrado con ningún otro club para poder apalabrar el calendario de pretemporada.