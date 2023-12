El Córdoba CF regresa al trabajo con Toril de vuelta en la Ciudad Deportiva

El paso adelante en su vuelta a los entrenamientos de Adri Castellano no es la única noticia positiva con la que el Córdoba CF arrancó la preparación del partido del domingo ante el Atlético Baleares. Junto al zaguero cordobés, la principal novedad en la Ciudad Deportiva fue la de Alberto Toril, que volvió a pisar el césped semanas después de esa lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla izquierda que se estima que le tendrá de baja hasta mediado el mes de enero.

Con todo, el ver ya al ariete balear trabajar sobre el césped de la Ciudad Deportiva es una grata noticia y síntoma de que su proceso de recuperación avanza por buen camino. Toril se mantuvo durante toda la sesión de entrenamiento al margen del grupo y trabajando con el recuperador del club, Eu Gavilán, con ejercicios de intensidad variable.

El delantero dejó buenas sensaciones y, tras finalizar su labor, siguió el final del entrenamiento de sus compañeros tranquilamente desde un extremo del campo. No se espera que Toril esté de vuelta hasta el mes de enero, aunque el parón navideño que llega tras el partido de esta semana le permitirá ganarle un par de semanas al calendario de competición sin tener que ausentarse de muchos partidos más.

Con su recuperación, y el regreso al grupo de Adri Castellano, la enfermería del Córdoba se queda prácticamente vacía, solo pendiente del caso especial que representa Dragisa Gudelj, quien sigue ejercitándose de manera individual y sin pisar la Ciudad Deportiva desde el percance de salud que sufrió en el partido en Melilla hace dos semanas.

El que no estuvo en el primer entrenamiento de la semana fue José Manuel Calderón, que no trabajó junto a sus compañeros por precaución, debido al golpe que sufrió en la cabeza en el partido ante el Castellón. Los médicos tuvieron que sellar la herida con varias grapas y el lateral se apartó del grupo para evitar que cualquier golpe fortuito pudiera reabrir esa brecha. Con todo, se le espera de vuelta próximamente junto a sus compañeros y su presencia en el partido del domingo no corre peligro alguno.

Cuatro canteranos asentados

El arranque de los entrenamientos de cara a ese partido ante el Atlético Baleares dejó también la confirmación de que hay cuatro jugadores del filial que, ante las bajas que el primer equipo ha acumulado en este tramo de la competición, están totalmente integrados en el primer equipo. Matías Barboza, Paco Fernández, Álex López y Óscar Jiménez trabajaron a las órdenes de Iván Ania y presumiblemente viajarán a Palma de Mallorca para el último partido del año.