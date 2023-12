Adri Castellano, regreso inminente en el Córdoba CF

Adri Castellano empieza a ver la luz al final del túnel. El defensa cordobés se ejercitó este martes con total normalidad junto a sus compañeros y su regreso parece inminente, toda vez que las sensaciones que encuentra el futbolista en la vuelta al grupo son muy buenas, a falta de agarrar el lógico ritmo de entrenamientos que necesita tras estar varios meses parado.

Y es que el zaguero blanquiverde no ha podido tener una vuelta a casa más accidentada. Incorporado el pasado verano como uno de los fichajes importantes del Córdoba CF, y llamado a ser uno de los líderes del vestuario por su condición de hombre de la casa, Castellano no había debutado aún en liga cuando cayó lesionado el 13 de septiembre en una acción fortuita en un entrenamiento. Los servicios médicos le diagnosticaron entonces una "lesión miotendinosa en el recto anterior del muslo derecho" de la que el jugador recayó el 18 de octubre, pasa desesperación propia y del cuerpo técnico, que tuvo que hacerse a la idea de una nueva convalecencia en el momento en que las bajas empezaban a aflorar.

Ahora, casi dos meses después de ese segundo contratiempo, Adri Castellano ha vuelto al grupo con precaución pero totalmente recuperado y acumulando buenas sensaciones, pues este martes se entrenó ya con el equipo completando la sesión al mismo ritmo que sus compañeros, aunque ataviado con un peto de color fosforito para destacar entre el grupo y evitar algún choque brusco.

Al término del entrenamiento, Adri Castellano fue uno de los jugadores que atendió a los medios de comunicación después del acto protocolario en la Diputación de Córdoba y de sus palabras se desprende que su recuperación es sólida y su regreso a los terrenos de juego está más cerca que nunca. "El fútbol tiene estas cosas, te lesionas y estás expuesto siempre a eso. Es verdad que ya estamos en la recta final. Creo que haciendo las cosas como las estamos haciendo, una vez que entre, me sentiré cómodo porque el equipo lo está haciendo súper bien. Espero que de aquí al final de la temporada me respeten las lesiones y pueda disfrutar en el césped", deseó el futbolista cordobés.

Castellano reconoció que sus primeros meses de vuelta al Córdoba CF han estado muy alejados de lo que él deseaba. "No te lo esperas al firmar aquí. Después de tantos años fuera, con la ilusión que vine a casa, no me esperaba que pasara esto, pero son situaciones que se dan en el fútbol y es algo que hay que saber llevar. En mi caso, además, hay que saber aportar desde otra perspectiva y a eso siempre he estado dispuesto", comentó Adri.

La precaución por bandera

Cuestionado por la fecha de su regreso, el zaguero no se descartó para el último partido del año, aunque quizás se ve más seguro para volver al equipo en el regreso tras las fiestas navideñas. "Estoy entrando con el grupo y hemos decidido que veremos según mis sensaciones, porque no queremos precipitarnos. Vamos con tranquilidad. Si mis sensaciones son buenas, iremos para adelante ya; si no, para después de Navidad. Es cierto que quizás no merezca mucho la pena forzar ahora para una semana porque luego vendrán dos semanas de descanso que van a fortalecer mucho más las sensaciones buenas que estoy teniendo. Ahí estoy con el equipo, trabajando dentro ya y sumando desde el césped, que es lo que llevo mucho tiempo buscando", apuntó.

Para Iván Ania, el regreso de Adri Castellano es la mejor noticia posible ahora que la defensa del Córdoba CF está bajo mínimos, especialmente en la zona central. Con Lapeña y Carlos García como únicos centrales ante la baja de Dragisa Gudelj, el técnico asturiano cuenta los días para poder disponer de un futbolista que le daría la opción cubrir tanto el punto de central como de lateral izquierdo.