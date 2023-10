Córdoba CF - Recre: Tres jugadores albiazules con pasado blanquiverde

El Córdoba CF tendrá una cita muy especial ante el Recreativo, un encuentro que servirá para que las dos aficiones vivan de nuevo su habitual hermanamiento y también para ver caras conocidas en el rival. De hecho, tres de los futbolistas de la actual plantilla del Decano ya saben lo que es vestir de blanquiverde y, por tanto, ya han pisado el césped de El Arcángel, estadio que visitará este domingo el cuadro del también excordobesista Abel Gómez. Juan Villar, Antoñito y Pinillos volverían a la que un día fue su casa, aunque lo hacen todos como actores secundarios.

No todos estarán disponibles para Abel Gómez, ya que Antoñito no podrá vestirse para el partido tras su expulsión en Ibiza. El lateral de Herrera no volverá a pisar el césped de El Arcángel. Durante su efímera etapa en tierras cordobesas, el zaguero hispalense tuvo gran participación con 27 partidos y 2.304 minutos disputados en la 2016-2017. Aquel año compitió el Córdoba CF en Segunda División, donde finalizó décimo.

El que sí volverá a la convocatoria, presumiblemente, será Juan Villar, quien ya volvía a entrenar con el grupo tras unas molestias que impidieron ser convocado en varias jornadas. El atacante onubense tiene muy reciente su paso por el Córdoba, dado que fue la pasada temporada en Primera Federación. Un gol en 273 minutos repartidos en ocho partidos es el balance que tiene con el cuadro blanquiverde, al que llegó casi al final del mercado invernal.

El que más temporadas ha disputado en el Córdoba es Dani Pinillos, quien espera debutar este domingo tras asegurar que está plenamente recuperado de una lesión que no le ha permitido contar hasta ahora para Abel Gómez. El polivalente defensor compaginó primer equipo y filial en la 2013-2014, participando en 16 encuentros con la primera plantilla y anotando una diana. Aquel año ascendió a Primera División, competición en la que en la temporada siguiente participó en 13 encuentros.

Su etapa en el Córdoba se detendría en la 2015-2016 y en la 2016-2017 por un periplo que tuvo en el fútbol inglés. Del Nottingham Forest regresó al Córdoba, ya en Segunda División, donde jugó 16 partidos. A modo de curiosidad, cabe destacar que Pinillos y Abel Gómez fueron compañeros en las filas del Córdoba durante las campañas 13-14 y 14-15, la última en Primera División.

Por otro lado, el excordobesista Abel Gómez cuenta con hasta seis jugadores que son intocables y que han sido titulares en los ocho partidos disputados, siendo Rubén Gálvez, Del Pozo y Rubén Serrano los únicos que han completado todos los minutos (720). Tampoco se han movido del once Josiel (617'), Caye Quintana (578') y Luis Alcalde (681'). Con estos mimbres, el cuadro onubense buscará los tres puntos este domingo en El Arcángel.