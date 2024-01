El Córdoba CF se estrella ante un certero Real Madrid Castilla

Y diez jornadas después, el Córdoba CF volvió a perder un partido en la Primera Federación. El Real Madrid Castilla amargó el inicio del 2024 a los blanquiverdes con una agónica victoria en un El Arcángel que se había mal acostumbrado a no ver a su equipo caer en casa. Sin embargo, la categoría devolvió a la realidad a los de Iván Ania, que fueron de más a menos y acabaron pecando de falta de gol y de ideas en campo rival.

Pese a la buena dinámica que arrastran los cordobesistas, al ambiente navideño y festivo de la grada y a que el CCF está en puestos de play off por el ascenso, el reencuentro con la competición liguera no pudo tener un peor desenlace. Las circunstancias acompañaban y los de Ania podían dar un nuevo golpe sobre la mesa en la categoría. No solo no se dio ese golpe de efecto, sino que la crueldad de encajar en el último minuto se cebó con un Córdoba que da un paso atrás en su gran momento de forma.

No sorprendió a nadie Iván Ania con su propuesta inicial. El once titular por el que apostó el asturiano fue el habitual, el que todo el cordobesismo ya se ha aprendido de memoria, aunque con una variación obligada con respecto a la pasada jornada: Iván Rodríguez salió como titular en el lateral izquierdo ante la baja de Calderón, que vio la roja directa en el último compromiso liguero.

A ese planteamiento blanquiverde que hasta la fecha tan buenos resultados está dando en este Grupo 2 de la Primera Federación le acompañó una propuesta valiente por parte del Córdoba CF, que salió desde inicio con un correcto trato de balón y una presión alta que ahogó al rival. En el bando contrario, la estrategia de Raúl González parecía evidente: una buena disposición defensiva, ceder la posesión a los cordobesistas y hacer daño al contragolpe.

En el primer minuto ya pudo marcar diferencias un Córdoba CF que la tuvo en los pies de Antonio Casas, quien estuvo lento tras recibir un milimetrado pase al espacio de Diarra. El uno contra uno se quedó en nada ante la buena actuación defensiva de Mario Martín y la excesiva conducción del rambleño. Y no se quedó ahí el gran arranque blanquiverde, pues el centro lateral de Carracedo desde la derecha lo remató de volea Casas. Otra oportunidad de peligro que acabó con el envío por encima de la portería visitante.

No todo iba a ser color de rosas para los de Iván Ania. El filial madridista se fue soltando en ataque y los costados fueron su principal arma de ataque. Dos llegadas peligrosas -que acabaron en nada- sembraron el terror en un El Arcángel animado y con una de las mejores entradas de la temporada (15.813 espectadores). No hicieron suficiente los blancos para amedrentar a los de Ania, que con comodidad, las líneas adelantadas y sacando el balón jugado desde atrás seguían dominando el juego.

El Córdoba apretaba. La sensación sobre el verde advertía de que el gol podía caer en cualquier momento viendo la insistencia de los locales. Sin embargo, en el fútbol todo puede ocurrir y el tanto llegó, pero en la portería de Carlos Marín. En el 26', Palacios filtró un espectacular pase en profundidad hacia Álvaro Rodríguez. El delantero no acertó en el uno contra uno ante la férrea figura del meta almeriense, pero el rechace lo recogió en la frontal un Manuel Ángel que condujo hacia el área pequeña y disparó con la fortuna de que rebotó en Carlos García y el esférico entró llorando mientras Marín se derrumbaba.

El tanto del Castilla acabó con la racha blanquiverde de 449 minutos sin encajar un gol. Al menos no dejó para nada tocado a un CCF que siguió lanzado hacia la portería defendida por Lucas Cañizares. Tras una mano clara de Edgar dentro del área blanca que el colegiado no señaló, la potente volea de Kike Márquez y la puntera de Casas acariciaron el gol y levantaron el ánimo en la grada. El acierto en los últimos metros se echaba de menos. Mucho. Tanto que los de Ania, pese al dominio y al cabezazo que erró el atacante sanluqueño totalmente solo frente al meta rival, se marcharon al descanso con un desolador 0-1.

A por todas. Así salió el Córdoba en la segunda mitad como no podía ser de otro modo. El gesto de rabia de Iván Rodríguez tras no conectar bien el centro lateral definía a la perfección la desesperación que comenzaban a tener los locales. De hecho, el colegio tampoco vio otra clara mano visitante dentro del área. Normal el enfado del blanquiverde. Para colmo, Gonzalo puso a prueba a Carlos Marín con una energética volea. Con muchos minutos todavía por delante, los nervios iban aflorando.

Con la sutil peinada de Casas resurgió la esperanza en El Arcángel. Diarra imitó al rambleño, también sin suerte. La realidad es que el partido estaba loco, sin centros del campo y un dinamismo que podía salir muy bien o todo lo contrario. Álvaro Rodríguez avisó del peligro del filial madridista. Se plantó en el área local escorado a la izquierda y exigió la estirada a Carlos Marín.

Era evidente que tocaba hacer cambios. Buscar ese revulsivo. Toril y Kuki Zalazar fueron los elegidos por Ania. Pese a ello, la igualdad era la tónica dominante en esta segunda mitad mucho más gris para el CCF. El cabezazo de Gonzalo que detuvo sin problemas Marín lo respondió Lapeña en la meta contraria. Estuvo muy cerca de hacer el empate el central. Luego Iván Rodríguez lo intentó desde lejos, pero paró Cañizares. También se animó Isma Ruiz con un disparo que se muy alto. Así se llegó al tramo final del encuentro.

El Córdoba CF no se encontraba bien, estaba lejos del brillante hacer que tuvo en el inicio. La desesperación le estaba pasando factura y faltaban arriba ideas. Fue en el momento en el que más lo necesitaban los de Ania cuando el fútbol se puso de su lado. Isma Ruiz reventó el esférico desde la frontal exigiendo la parada al meta madridista. El cielo se le iluminó al cordobesismo cuando el rechace le cayó a un Diarra que a la primera erró, pero que a la segundo no falló en el área pequeña para poner el empate y hacer estallar de euforia a El Arcángel.

Con el ánimo por las nubes, los blanquiverdes querían aprovechar el buen momento para matar a un Real Madrid Castilla que, encerrado atrás, buscaba tener a suya al contragolpe. El Córdoba peleaba arriba con todo e iba a tener cuatro minutos de descuento para obrar el milagro. Sin embargo, la efectividad del filial le ganó la partida a la zaga local: balón largo para David González que, llegando justo gracias a su gran velocidad, metió la puntera para superar a Carlos Marín.

La decepción se pudo palpar en un El Arcángel que se vino abajo con un 1-2 muy doloroso. Los tímidos gestos de ánimo no fueron suficientes para levantar a un Córdoba CF que lo intentó a la desesperada sin opción ninguna a, al menos, llevarse un punto. Con el pitido del árbitro, finalmente, los de Ania aceptaron la realidad y un estreno del 2024 de la peor manera. La Primera Federación no es nada fácil.