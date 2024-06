Córdoba CF - Ponferradina: A por el billete para la final del 'play off'

Solo puede quedar uno. El Córdoba CF busca dar ese segundo paso ante una Ponferradina que debe arriesgar más en El Arcángel. Los bercianos, tras perder 0-1 en El Toralín el pasado domingo, necesitan ganar por una diferencia de dos goles para estar en la final del play off de ascenso a Segunda División. A por ese billete van los de Iván Ania, que no quieren concepciones con el rival pese a la ventaja inicial que tienen.

El gol de Albarrán en El Toralín sirvió para conseguir un triunfo que es el primer paso de un Córdoba CF hacia su gran objetivo: retornar al fútbol profesional. El ascenso ya es no es un tabú en las oficinas de El Arcángel. Y los de Iván Ania lo saben. El reto es el de volver a Segunda División y ahora toca seguir remando hasta llegar a buen puerto.

Sin opciones de ascenso directo tras el cierre de la fase regular, en la que se tuvo que conformar con la segunda plaza, ahora el Córdoba CF tiene que ir a por el objetivo por la vía más larga. El Córdoba CF tiene clara su idea de juego y esa es innegociable, ya que la misma sirvió para llegar a estas importantes cotas. Solo toca seguir dando pasos.

Tras vencer en Ponferrada, ahora el cierre de la eliminatoria llega a un El Arcángel que vestirá sus mejores galas. El cordobesismo se volcó con su equipo para ir juntos de la mano hacia el objetivo. Con el aforo del recinto ribereño completo por primera vez en esta temporada, el empuje de la grada debe servir a los de Iván Ania para conseguir dar ese deseado segundo paso para conseguir el billete para la final del play off de ascenso a Segunda División.

Antes de que arranque el partido, los aficionados blanquiverdes disfrutarán de un fan zone en los aledaños de El Arcángel. Además, el club hizo un llamamiento para hacer un recibimiento a los de Iván Ania, por lo que el estadio ribereño estará hasta la bandera muchos minutos antes de que ruede el balón sobre el verde del coliseo ribereño.

Para este compromiso, Iván Ania apostará por su idea. Sin muchos cambios en el once inicial respecto al que puso en liza en El Toralín, el de Oviedo tendrá que despejar alguna incógnita sobre el equipo titular. Además, la buena nueva es que cuenta con todos sus jugadores a su disposición, una vez que Martínez ya está recuperado de sus molestias musculares. Ahora toca ver si el preparador asturiano le da galones de inicio o mantiene su apuesta por un Mati Barboza que no estuvo nada mal en Ponferrada.

Por su parte, Juanfran García ya avanzó que prevé un partido largo. Ese es el interés del cuadro berciano, el intentar llegar con vida hasta los minutos finales y encontrar alguna recompensa. La Ponferradina, que tiene la baja por lesión de Andoni López, tampoco moverá mucho su once inicial, por lo que la batalla está servida en El Arcángel. Eso sí, la ventaja es blanquiverde y los ponferradinos deben dar un paso hacia adelante si quieren pasar la eliminatoria. No obstante, no se volverán locos de inicio y todo dependerá del acierto que tengan ambos conjuntos con las ocasiones de las que dispongan.

Un gol de los de Iván Ania les llevaría a necesitar marcar tres a los bercianos, un hecho que nunca han logrado en lo que va de curso. Es el momento y es ahora. El billete está en juego y los blanquiverdes van a por él para llegar a esa deseada final del play off de ascenso a Segunda División.