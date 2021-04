"Hoy nos hemos pegado contra el infortunio". Pablo Alfaro, a la conclusión del encuentro en la Ciudad Deportiva El Rosal, donde el Córdoba CF no pudo con el Cádiz B, alabó a sus jugadores y lamentó la falta de fortuna de los suyos. "No puedo reprocharles nada, y lo digo con el corazón", aseguró el técnico, que vio "un partido para ganarlo 1-3 o 1-4, pero el fútbol es así, así de caprichoso".

"Lo que le hemos transmitido a nuestros jugadores durante la semana, se ha visto plasmado durante casi todos los minutos. Teníamos que sentir todos que el equipo quería ganar", indicó en su valoración del encuentro. Además, explicó que "no se gana un partido en el minuto 1, y todo lo que va sucediendo va influyendo a favor y en contra".

"El primer golpe ha sido el gol, la primera en la frente", reconoció el aragonés. No obstante, a partir del 1-0, vio mejoría en los suyos. "Hemos hecho todo para ganar el partido: hemos tenido balón, el equipo le ha dado continuidad al juego buscando los espacios interiores, hemos tenido seis o siete ocasiones, con dos palos... Ha sido pegarnos contra el infortunio", enfatizó el aragonés.

Sobre el segundo gol cadista, Alfaro expuso que era "testimonial" porque llegó tras "un balón parado cuando estamos buscando el empate". "Los cambios han aportado hoy. Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, pero no nos vamos con ningún botín", indicó el técnico sobre su gestión del duelo. Por todo ello, y pese a la enésima decepción, el técnico no encontró un pero para los suyos: "No le puedo reprochar nada a mis jugadores, y lo digo con el corazón. Ha sido un partido para ganarlo 1-3 o 1-4, pero el fútbol es así, así de caprichoso".

Situado en la cuarta plaza y lejos de las dos primeras posiciones que dan opción a jugar la próxima temporada en la Primera RFEF, Alfaro reconoció que la situación es "más complicada todavía pero el Córdoba no puede bajar los brazos hasta que matemáticamente no tenga la mínima opción". "Ese es nuestro objetivo, no nos podemos permitir bajos los brazos", reiteró.

Cuestionado por el primer tanto, el aragonés comentó que fue "una buena jugada, pero el partido luego ha sido nuestro". "El Cádiz B ha chutado a puerta en alguna contra, en jugadas de coger al equipo queriendo ganar y de coger al bloque más adelantado", prosiguió, para reiterar en su visión del duelo: "El partido ha sido todo nuestro. Tuvimos muchas ocasiones pero hay que meterlas".

Preguntado por no agotar el cupo de los cambios y la entrada tardía de Diego Domínguez, Alfaro lo justificó en el rendimiento de los jugadores que estaban sobre el verde. "El equipo estaba bien posicionado y haciendo todo por ganar. Cualquiera de las que hemos tenido, nos hubiera dado más plus", aseguró. Además, destacó los cambios realizados: "Miguel ha entrado por líneas, Moussa nos ha dado vigor y hemos acabado con dos delanteros porque son más complementarios. Tienes que alimentarlos, y con Miguel y Diego tenemos opciones de bajar a esa mediapunta. Cuando juega con más gente, tienes que alimentarlos porque si no es jugar a lo que no sabemos".

Incluso recordó que este encuentro fue "como el día de la UCAM". "Un partido muy completo pero que nos faltó el gol", resumió. A pesar del revés, Alfaro cree que en estas tres jornadas que faltan "van a ocurrir cosas, como siempre". "Lo que nos queda es seguir apretando los dientes y competir hasta el último instante. Hoy era importante, quedan nueve puntos en juego y vamos a ver lo que hacen los rivales", apunto un Alfaro que se centra "en hacer los tres primeros puntos con el Tamaraceite". No ve más allá.