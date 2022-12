Córdoba CF - Mérida: el último baile de un año para el recuerdo

El Córdoba CF escribirá este sábado el epílogo de un 2022 especial para el club y muy fructífero en lo que a resultados deportivos se refiere. Los blanquiverdes, además, tienen la oportunidad de hacerlo refrendando su liderato en solitario en el Grupo I de la Primera Federación, y para ello deberán derrotar a un Mérida con bajas importantes pero que llega a El Arcángel en buena dinámica tras alcanzar su mejor clasificación en lo que va de curso.

Los blanquiverdes llegan a la decimoséptima fecha del campeonato liguero con ganas de sacarse el mal sabor de boca que dejó la abultada derrota en Alcorcón. Germán Crespo y sus futbolistas pasaron página rápidamente de ese tropiezo sin hacer más drama por ello, sabedores de que su posición es aún privilegiada. Eso sí, la semana de tres partidos ha dejado un bagaje algo escaso para el CCF, acostumbrado a ser un equipo dominante en el área rival. Un solo tanto en esas tres citas se antoja muy poco fruto para el conjunto cordobesista, que ahora se aferra a su fortaleza como local para recuperar el tono habitual de esta temporada.

Germán Crespo, una semana más, tendrá que lidiar con los problemas físicos que arrastran varios jugadores del plantel. Y es que el parón navideño se hace necesario ya para que la plantilla reponga fuerzas y cure las heridas de una primera vuelta del campeonato tremendamente exigente. Javi Flores y Simo han estado toda la semana en seria duda. El capitán ha podido trabajar algo más con el grupo y su presencia en la convocatoria es segura, si bien podría esperar su turno en el banquillo. En el caso de Simo, sus sensaciones de última hora dictarán si está entre los convocados, aunque parece claro que, de estarlo, no sería en las mejores condiciones.

A ello hay que sumar que Felipe Ramos acaba de salir de una lesión y que Ekaitz Jiménez no estará de vuelta hasta después del parón. También se perderá el duelo ante el Mérida un Dragisa Gudelj que cumplirá el segundo de los tres partidos de sanción que le cayeron por su expulsión ante el Pontevedra. El zaguero neerlandés es una baja de peso, pues dice la estadística -quizás caprichosa pero bastante significativa- que su equipo ha perdido justo los tres partidos en los que no jugó el ex del Cádiz B.

Claro que de ausencias importantes también pueda hablar el Mérida, que tendrá que visitar un feudo tan complicado como El Arcángel sin el que venía siendo su portero titular en las últimas semanas, Palomares, por un golpe en la espalda. Tampoco estará en Córdoba su máximo goleador, un Carlos Cintas que sufre un esguince de rodilla y que ha pasado a compartir enfermería junto a Kamal, Llácer y Nando Copete, los otros tres futbolistas del cuadro romano que son baja para esta cita.

Pese a esas bajas, el Mérida llegará a El Arcángel con la moral alta tras sus dos últimas victorias y un séptimo puesto que les aleja del descenso y que supone su punto más alto en el presente curso. Con un ambiente bonito en el feudo blanquiverde para despedir el 2022, el Córdoba espera seguir imponiendo su ley como local y tener un plácido último baile antes de las vacaciones navideñas.