La semana "más difícil" para el Córdoba CF: Luismi, otro candidato a abandonar el club este verano

Con la temporada finalizada para un Córdoba CF que el lunes llevó a cabo su último entrenamiento y que ya está de vacaciones, la dirección deportiva blanquiverde se encuentra ahora en "la semana más difícil". Así catalogó el director deportivo de la entidad, Juan Gutiérrez Juanito, durante el acto de renovación de Carlos Marín hasta 2024, a ese momento en el que tienen "que sentar con jugadores que han sido importantes y contarles que no siguen en el proyecto".

"No es plato de buen gusto y se actúa de la forma más profesional posible, pero somos sinceros y el jugador necesita saber nuestra opinión, es nuestra metodología a seguir y espero equivocarme lo mínimo posible, aunque seguramente nos equivocaremos y ojalá sea así y nos puedan callar la boca", señaló Juanito sobre los jugadores del Córdoba que no seguirán en el club para afrontar la próxima temporada en Primera RFEF.

Tales futbolistas son aquellos que terminan contrato el próximo mes de julio como es el caso de Viedma -ya se ha despedido por redes sociales-, Julio Iglesias, Samu Delgado y Visus (termina su cesión con el Betis). De estos cuatro descartes, los más destacables, sin duda, son Viedma y Julio Iglesias, dos futbolistas que según el director deportivo "han aportado mucho y cuando les ha tocado participar, han estado bastante bien al nivel general, pero la falta de continuidad y las lesiones no les han dejado mostrar sus cualidades pese a que han sido importantes", a lo que añadió que "aunque no sigan, no van a tener problema para encontrar equipo".

Confirmadas estas cuatro bajas, hay varios jugadores con contrato a los que el club ya les ha comunicado que no cuentan con ellos para la próxima campaña, aunque Juanito no desveló sus nombres porque están "en negociaciones" para rescindir sus contratos. Uno de ellos es Bernardo, que tiene vinculación hasta 2023, pero con el que el Córdoba está en conversaciones, mientras que uno de los casos más llamativos de los descartes para la 2022/2023 es Luismi.

Juanito destacó en rueda de prensa que el rendimiento del jugador extremeño esta temporada ha sido "bastante positivo", con "números que lo avalan como sus 10 goles y muy activo en la dinámica de competición". Sin embargo, destacó que "su rendimiento ha sido superior en casa, pero lejos de El Arcángel no ha tenido esos números y esa relevancia pese a ser un gran jugador".

Una idea que parece no encajar con la filosofía que mantiene la entidad cordobesa de tener una plantilla exigente que pueda luchar por el ascenso a Segunda División, por lo que Luismi podría ser una de esas salidas que resultarán dolorosas para la afición, algo de lo que ya advirtió el director deportivo.

"La política del club está clara y apoyamos las ampliaciones de contrato de jugadores que tienen un futuro y una edad en la que es bonito crecer juntos de la mano", señaló sobre la intención de renovar a dos piezas importantes del cuadro de Germán Crespo como son Antonio Casas y Carlos Puga, a quienes están "intentando renovar".

Y es que, aunque faltan meses para que el balón vuelva a echar a rodar, el Córdoba CF está proyectando su futura plantilla con un presupuesto de algo menos de dos millones de euros para salarios, cuerpo técnico y rescisiones. "Con este presupuesto podemos confeccionar un equipo de garantía para lo que queremos aspirar", concluyó Juanito.