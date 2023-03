El Córdoba CF, entre el alivio y el recuerdo de lo vivido con Gudelj: "Podíamos haber tenido un fatal desenlace"

El Córdoba CF se mueve entre el alivio y el recuerdo de los angustiosos momentos que tuvieron que vivir todos los integrantes del club, así como los seguidores que presenciaron en directo el momento en que Dragisa Gudelj cayó desplomado de manera repentina sobre el césped de El Arcángel en el partido ante el Racing Ferrol.

El equipo se despertó con la buena noticia de que su compañero había pasado bien la noche en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Reina Sofía y a la espera de seguir completando las pruebas que determinen el motivo de esa repentina parada cardiorrespiratoria que sufrió en el minuto 11 del encuentro ante el conjunto gallego.

Mientras el futbolista estaba acompañado de su familia más cercana -su padre estaba en El Arcángel en el momento del suceso-, sus compañeros se ejercitaban en la Ciudad Deportiva todavía con el recuerdo de lo vivido. En las instalaciones del Camino de Carbonell se encontraba también José Miguel Bretones, el jefe de los servicios médicos del club, que ofreció sus impresiones después de la jornada más angustiosa que le ha tocado vivir desde que está al frente del departamento sanitario de la entidad.

"Tuvo un desvanecimiento. Rápidamente vimos que había sido sin traumatismo y salimos a atenderlo sin que nos autorizase el árbitro. Viendo su postura, nos temíamos lo peor. Lo exploramos, vimos que no tenía pulso y automáticamente lo pusimos en posición de seguridad. Vimos que la vía respiratoria estaba despejada y al ver que había una parada cardíaca, rápidamente corrió a por el desfibrilador que tenemos en el estadio. Fue un gran susto y también una suerte, porque si hubiera vivido ese episodio en alguna otra situación, estando solo, lo mismo no estaríamos hablando de este desenlace", explicó Bretones, todavía afectado por lo sucedido.

"Es una situación que siempre tienes presente que se puede dar, pero en cuestión de segundos te ves metido en ese problema", añadió el galeno, contento por poder confirmar que "Gudelj está estable, a partir de la parada cardiaca y de que pudimos estabilizarlo está bien, no tiene ninguna afectación neurológica y se encuentra bastante bien".

Bretones dejó entrever que el futbolista ahora tendrá que hacer frente a diversas pruebas para determinar la causa de este problema cardiaco, algo que en sus reconocimientos médicos previos no se había manifestado antes: "Ahora hay que hacer un estudio con varias pruebas para determinar de dónde ha venido este suceso porque a través de los reconocimientos previos que el futbolista había pasado ya se sabe que a nivel estructural no tenía patología alguna". Con todo, el médico dejó claro que era "un día feliz": "Creo que podíamos haber tenido un fatal desenlace y afortunadamente no ha sido así".

Unos minutos "muy complicados"

A pie de campo vivió también el susto Javier González Calvo, el consejero delegado de la entidad, que bajó al terreno de juego nada más darse cuenta de la gravedad de lo que acontecía. "Fue todo muy rápido, un momento que nadie espera y para el que nadie está preparado. Bajé corriendo al césped y esos minutos fueron muy complicados. Los jugadores estaban en shock, porque nunca estás preparado para eso. Y gracias a Dios los servicios médicos que lo asistieron pudieron hacerlo rápido. Pude estar con él y ver que estaba consciente, tranquilo, sin perjuicio de que ahora está en el hospital a la espera de las pruebas pertinentes", explicó.

"El único que pudo entrar a la UCI personalmente fue su padre. El mismo doctor que lo asistió en el estadio, junto a nuestros servicios médicos, es la persona que lo va a llevar porque es el jefe de cardiología del Hospital Reina Sofía. Estamos en contacto con él y nos tiene informados de que el chaval está bien, tranquilo, y en cuanto puedan lo mandarán a planta para que el chaval esté más tranquilo", agregó el consejero delegado del club.

La angustia de los jugadores

En nombre de la plantilla, el capitán Javi Flores ofreció un testimonio de lo vivido sobre el terreno de juego en esos difíciles momentos. "Lo vivimos angustiados. Me pilló en el banquillo y lo vi caer. Rápidamente avisé al doctor, vimos a Carlos Marín como se acercó llamando a los sanitarios. Tengo dos imágenes grababas: cuando veo a nuestro médico correr con la cara desencajada hacia el vestuario para buscar el desfibrilador y la otra es cuando le da el latigazo para levantarlo del suelo y reanimarlo. Fueron unos minutos muy largos, muy angustiosos porque se te pasan muchas cosas por la cabeza", relató el de Fátima.

"Estamos ya un poco más tranquilos, sobre todo viendo las noticias que nos llegan del estado que tiene. Muy apenados porque probablemente esto le lleve un proceso de estudio largo que nos impida tenerlo con nosotros en el día a día, pero lo importante es su salud, que esté bien, el fútbol queda un poco en plano secundario", añadió el veterano futbolista.

Flores quiso dejar un mensaje de apoyo a su compañero: "Él sabe que tiene todo nuestro apoyo, que lo estamos esperando con los brazos abiertos. Ahora mismo lo importante es su salud, porque aunque sea duro para él lo importante es que esté bien. Si más adelante puede volver a estar con nosotros, estamos esperando para recibirlo con los brazos abiertos".

El capitán, además, no dejó pasar la ocasión de dar las gracias al Racing Ferrol por su ejemplar comportamiento: "Desde aquí solo podemos darle las gracias en mayúsculas al Racing Ferrol. En todo momento se prestaron a lo que nosotros decidiéramos por el estado en el que estábamos. Los jugadores, el entrenador y su afición se mostraron muy cercanos, apoyando nuestra decisión. Es lo normal pero muchas veces eso es lo más complicado. Se comportaron como auténticos fenómenos, les damos las gracias y les esperamos cuando vuelvan".