Serio y cabizbajo. Germán Crespo llegó así a la sala de prensa tras consumarse el descenso del Córdoba CF a Segunda RFEF. No hubo carambola final, a pesar del triunfo de los blanquiverdes al Cádiz. El granadino espetó que era "un día para complicado para todo el mundo". "El grupo está hundido pero esto es fútbol. Es un día jodido porque no se consigue el segundo objetivo que se puso el club", apuntó.

"Sabíamos que no dependíamos de nosotros y en la última jornada es complicado que se den los resultados que necesitas", comentó Germán Crespo. Además, pidió a sus jugadores que había que ganar para "asegurar ese tercer puesto por si hay algún problema administrativo en cualquier club". También señaló que tras su llegada al banquillo del primer equipo, la única meta era "jugar en Primera RFEF pero no pudo ser. El grupo está hundido pero esto es el fútbol. Son muchas semanas de trabajo y no se ha hecho lo que se tenía que hacer y no se puede resolver todo en la última jornada", argumentó.

Sobre la charla de los jugadores con los aficionados de Fondo Sur a la conclusión del partido, Germán Crespo señaló que estuvo "un poco al margen pero me imagino que han transmitido su descontento. Javi (Flores), como capitán, ha sido el que le ha dado una explicación". "El fútbol tiene estos momentos, que son muy difíciles, pero no hay otra que intentar ponerse a trabajar desde mañana porque, por historia, por lo que ha sido el club y por masa social, seguro que en un corto plazo de tiempo estará donde se merece", apuntó el técnico granadino. Ahora será "un momento complicado en una nueva categoría, pero hay que estar lo antes posible entre las mejores categorías del futbol español. Hay que intentar mirar hacia arriba".

Cuestionado por la aportación de los jugadores del filial en el partido con el Cádiz B, Germán Crespo expuso que "son jugadores que han demostrado durante todo el año en el filial, donde no se empezó bien pero la segunda vuelta es para quitarse el sombrero". De ahí que revolucionase la convocatoria "para premiar a los chicos, algunos con debutar y otros con tener mas minutos". "He tenido que sacrificar jugadores del primer equipo, pero hoy que el filial no jugaba era un justo premio a los chavales porque tienen mucha ilusiones por hacerse un hueco en la plantilla del Córdoba", apuntó.

También agradeció al club que "se acordasen de mí porque pudieron buscar por fuera. Me llegó la oportunidad de disfrutar de esto y me voy contento con la implicación de los jugadores y por el fútbol desarrollado". De hecho, se quedó con que el equipo "ha sacado 7 puntos de 9 posibles y me quedo con eso. No puedo mirar atrás".

Preguntado por si se ve capacitado para seguir en el equipo en Segunda RFEF, Germán Crespo reconoció que sí porque si no no estaría aquí". "Si me he visto cogiendo el equipo en un momento complicado, imagínate si club me diese la oportunidad de empezar con un plantilla desde el inicio", apuntó. Ahora "tengo que esperar la decisión del club, hay tiempo por delante para hablar con ellos y yo acataré cualquier decisión".

Por último, reiteró que "hoy son momentos complicados para todo el mundo", por lo que "mañana fríamente se pensara lo que se hará y a partir de ahí tomaremos decisión". Eso sí, comentó el técnico granadino que "si tengo que volver al filial para el último partido, lo hago encantado porque son los que han hecho que hoy esté sentado aquí".