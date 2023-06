Puerta abierta en el Córdoba CF: Geovanni Barba se marcha al Xerez CD

El Córdoba CF sigue con la reestructuración de su plantilla de cara a la próxima temporada en Primera RFEF. La puerta en la entidad blanquiverde está abierta y durante esta semana se han acelerado los contactos con jugadores que no seguirán en el club, como han sido los casos de pesos pesados como De las Cuevas, Willy Ledesma o José Ruiz.

A la espera de nuevos movimientos, otro de los jugadores que no seguirá en el Córdoba CF será Geovanni Barba. El central gaditano, que llegó el verano pasado procedente del Eldense, firmó este sábado con el Xerez CD, club que militará de nuevo en el Grupo X de Tercera RFEF. Ahí coincidirá con otro excordobesista como es Diego Domínguez.

Tras jugar en las categorías inferiores del Cádiz, el Málaga, el Real Betis y el Real Madrid, Geovanni Barba, que fue internacional con España en la categoría sub 19, pone el punto y final a su etapa en el Córdoba CF. Con más de 1.000 minutos a las órdenes de Diego Caro en el filial cordobesista, el central de El Puerto de Santa María, a sus 22 años, busca más continuidad en el Xerez CD.

Durante este ejercicio, Barba ha disputado 12 encuentros con el filial blanquiverde en el Grupo X de Tercera RFEF. Además, el central zurdo estuvo en los entrenamientos del primer equipo y fue convocado para 12 citas del Córdoba CF en Primera RFEF, aunque nunca llegó a debutar porque ni Germán Crespo ni Manuel Mosquera tiraron de él para cubrir el eje de la defensa.

La marcha de Barba no es la primera que se produce en el Córdoba B, ya que Aitor Brito ya anunció a través de la redes sociales que no seguirá en el filial cordobesista. Otro de los nombres propios del conjunto de Diego Caro y que contó también para el primer equipo fue un Carlos Dorado que también dice adiós a una entidad que sigue perfilando el plantel de su segundo equipo, en el que jugadores que dejan de ser sub 23 pondrán también el punto y final a su paso por el club.

Con Christian Delgado y Lluís Tarrés dando el paso al primer equipo, el Córdoba CF tiene cerrada para su filial la incorporación de Óscar Jiménez, que procede del Atlético Antoniano, con el que ascendió este pasado ejercicio a Segunda RFEF. Con Diego Caro al mando del segundo conjunto blanquiverde, la entidad sigue con su puerta de salida abierta.