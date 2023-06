El Córdoba CF busca bajar la edad media de su plantilla

El Córdoba CF busca bajar la edad media de la plantilla de cara a la próxima temporada. Este es uno de los objetivos de la dirección deportiva blanquiverde para la planificación del plantel para este curso en Primera RFEF. La marcha de jugadores como Willy Ledesma, De las Cuevas y José Ruiz, tres de los cuatro capitanes de este pasado ejercicio -Javi Flores sigue a la espera de una decisión final-, es el inicio de la revolución para la 23-24.

Con contrato en vigor quedan nueve jugadores que vistieron la blanquiverde durante este ejercicio anterior, entre los que se encuentra también un Ramón Bueno que salió cedido en el pasado mercado invernal al Fuenlabrada. De ellos, solo Kike Márquez, con dos años más de contrato, y Canario son los que cuentan con más edad (33), aunque todo hace indicar que el extremo palentino saldrá durante este verano.

De los 16 jugadores que quedaban sin contrato, el Córdoba CF, como informó el Día, solo hizo una oferta de renovación a Alberto Jiménez. El central insular, que llegó en el pasado mercado invernal, se asentó en el once titular en la recta final del campeonato y tiene experiencia, a sus 30 años, en equipos de superior categoría. Un defensor que dará, si da luz verde a su continuidad en el club, ese toque de veteranía necesario a un plantel más rejuvenecido tras las salidas de jugadores como Willy Ledesma, José Ruiz y Miguel de las Cuevas.

Con la posible marcha también de Canario, Kike Márquez se quedará como el más veterano de la plantilla al tener dos años de contrato con la entidad blanquiverde. El gaditano, según adelantó Canal Sur y pudo confirmar el Día, apuesta por seguir de blanquiverde pese a que no tuvo su año en El Arcángel. A pesar del interés de equipos como el Ceuta, la realidad es que el Córdoba CF no recibió ninguna oferta y tampoco trasladó su no continuidad al de Sanlúcar de Barrameda.

Por otro lado, el resto de casos son jugadores que no llegan a los 30 años, como son Carlos Marín, Diarra, Calderón, Simo, Carracedo, Ramón Bueno -con posibilidades de salir también-, y Antonio Casas. A ellos se sumarán para este próximo ejercicio Lluís Tarrés y Christian Delgado tras su buena temporada a las órdenes de Diego Caro en el filial cordobesista.

Por otro lado, el primer fichaje del Córdoba CF, Adri Castellano, a pesar de sus años de experiencia en Segunda División, no ha cumplido tampoco los 30 años. El jugador cordobés jugará de nuevo de blanquiverde tras acabar su vínculo con la Ponferradina, con la que acabó descendiendo a Primera RFEF este pasado ejercicio.

Con estos mimbres y con la idea de tener una plantilla más corta, la idea de la dirección deportiva encabezada por Juan Gutiérrez Juanito es tratar de marcar un perfil claro de jugadores que puedan rejuvenecer la edad media de la plantilla. Esto supondrá también más fuelle físico, un aspecto que faltó en el segundo tramo de un pasado ejercicio en el que los blanquiverdes no rayaron al nivel esperado.

En este sentido, más allá de algún caso excepcional, como la posible continuidad del capitán Javi Flores, que sigue en el alero, el Córdoba CF busca un plantel más joven, con una media de edad por debajo de los 30 años. En este sentido, la dirección deportiva, que está atenta también a la evolución de Dragisa Gudelj, sigue trabajando en la confección de un plantel que está ya a la mitad, como ya dijo la pasada semana en su rueda de prensa Antonio Fernández Monterrubio.