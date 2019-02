De las Cuevas cree que el Granada CF es "un rival hecho para ascender"

Uno de los grandes protagonistas de la victoria del Córdoba CF ante el Tenerife, Miguel de las Cuevas, ha analizado en sala de prensa el momento que atraviesa el equipo blanquiverde, en una semana tranquila después de mucho tiempo entre turbulencias.

El alicantino ha recordado el gran partido de su equipo ante los tinerfeños: "Hicimos un partido muy completo, desde el minuto 1 al 90. Quizás fue el partido más completo de la temporada. Creo que el equipo en todo momento manejó muy bien los tiempos y supo qué hacer en cada situación ante un rival difícil. Salimos sin complejos, con ambición y hambre de ganar, y al final tuvimos esa suerte de hacer el segundo gol que nos dio la tranquilidad que nos faltó en Alcorcón o contra el Albacete".

Además, ha explicado que "lo más difícil en el fútbol es adelantarse y lo estábamos haciendo pero nos faltaba encajar los golpes, algo que hablamos en la semana en Montecastillo", de ahí que "en Tenerife más que nunca queríamos hacer el segundo gol, y creo que el equipo no sufrió en ningún momento". De aquel duelo, De las Cuevas dejó una interesante reflexión, al señalar que "lo más importante son los tres puntos pero nosotros también nos fuimos contentos de cómo los ganamos".

El veterano futbolista ha comentado también el cambio de mentalidad del grupo. "En la concentración hablamos mucho, tuvimos mucho tiempo de corregir los errores. Insistimos en no venirnos abajo, encajar los golpes. Reseteamos la mente y nos vino bien. Se ha quedado una buena plantilla y vamos a pelear hasta el final", ha señalado convencido.

Mirando ya al partido del viernes ante el Granada, De las Cuevas ha indicado que será "un partido difícil, como todos", pues el Granada "es un buen rival, que viene de dos derrotas pero que tiene buena plantilla y lleva todo el año arriba. Creo que es un equipo hecho para ascender y una mala racha no puede tirar por la borda el trabajo que llevan".

El alicantino considera que el factor campo será importante, por lo que ha pedido a la afición blanquiverde "que esté con nosotros, que nos apoye al máximo y que llenen el campo porque para nosotros es fundamental", consciente también de que "nosotros tenemos que intentar devolverle ese apoyo en el campo. Creo que será un partido bonito y con buen ambiente".

Ante la posibilidad de enlazar dos triunfos consecutivos por primera vez en la temporada, el centrocampista blanquiverde ha reconocido que están "con ganas de que llegue el viernes", pues están ya "centrados en el Granada. El partido de Tenerife nos sirve para coger buenas sensaciones pero ya está olvidado. Cada partido es importante y la intención es sumar esa segunda victoria para cambiar la dinámica que llevábamos".

Contento en lo personal

Y es que a De las Cuevas no se le escapa que el equipo aún tiene urgencias, y mejor solucionarlas antes de empeorar la situación, como sucedió el año pasado. "No queremos llegar a la situación del año pasado, queremos salir cuanto antes, pero ese ejemplo nos sirve para creer que si se salvó la situación del año pasado, este año también se va a salvar", ha asegurado.

En el plano personal, tras sumar su octavo gol ante el Tenerife, Miguel de las Cuevas ha reconocido que "a pesar de las circunstancias, yo personalmente me encuentro feliz. Lo dije desde que llegué. Mi familia también está muy contenta en la ciudad. Estoy teniendo la suerte de hacer goles y tengo que agradecérselo a los compañeros que me lo ponen fácil", por lo que "es un momento que no quiero que se acabe".