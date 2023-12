El Córdoba CF y la Ciudad Deportiva: un proyecto de pasado, presente y futuro

A vueltas con un proyecto del pasado, del presente y del futuro. El Córdoba CF persiste en la construcción de una nueva Ciudad Deportiva, un objetivo que se mantiene desde hace ya muchos años y que de momento sigue igual, ya que la entidad sigue trabajando en la instalación del Camino de Carbonell, construida por Rafael Gómez en la década de los 90 y que pertenece actualmente al Grupo Tremón, con el que el club tuvo que llegar a un acuerdo en 2021 para su alquiler.

Tras más de dos décadas en la Ciudad Deportiva Rafael Gómez, el Córdoba CF sigue examinando unos terrenos para acometer la construcción de una instalación propia. Es un proyecto del pasado, del presente y del futuro, con el que la entidad desea crecer en todos los sentidos. Sin embargo, no es una tarea sencilla, como así se ha comprobado con el paso de los diferentes propietarios.

Las Quemadas, en época de José Miguel Salinas, fue la primera ubicación que el club estudió en su momento. Posteriormente, Carlos González presentó una maqueta de una instalación en unos terrenos situados en la autovía (A-45), aunque la que estuvo más cerca de cristalizar fue la del Parque del Canal. Rabanales XXI, Encinarejo o Almodóvar del Río fueron otras alternativas.

Desde la llegada en diciembre de 2019 de Infinity al Córdoba CF, la propiedad se mantuvo firme en la idea de la creación de una Ciudad Deportiva propia. Cuatro años después, la entidad persiste en esta idea. De momento, sigue utilizando la de instalación del Camino de Carbonell, que cuenta actualmente con dos campos de césped natural y dos de hierba artificial. Lo hace además con el pago de un alquiler elevado, un canon que se negoció en 2021 con el Grupo Tremón.

Tras dos años de alquiler, el Córdoba CF mantiene su idea de la creación de una Ciudad Deportiva propia. En 2021, el club ya presentó unos planos en una parcela de unos 110.000 metros cuadrados con entrada desde la Carretera de Trassierra, en la zona ubicada entre el Hipercor y el Castillo de la Albaida. Una finca que contaba con espacio suficiente para desarrollar los planes deseados.

En el estudio realizado por el despacho de arquitectura Giménez Soldevilla y Asociados, el Córdoba CF planeaba la construcción de cinco terrenos de juego. Uno de ellos, el principal, con una grada y zona de vestuarios, y destinado para el uso del primer equipo en su día a día. En los otros cuatro campos, para uso de categorías inferiores y del equipo femenino.

Sin una resolución a corto plazo

Este boceto de una nueva ciudad deportiva ya dejó algunas dudas del proyecto, ya que los terrenos están situados en una zona no urbanizable de especial protección, según el Plan General de Ordenación Urbanística, por lo que las construcciones deberían centrarse en el uso deportivo, el deseado para iniciar su proyecto.

Dos años después, todo sigue igual. No obstante, el Córdoba CF, ante el elevado alquiler que realiza a Grupo Tremón por los terrenos de la instalación del Camino de Carbonell -el acuerdo firmado fue por diez años, hasta 2031-, persiste en su idea de la creación de una Ciudad Deportiva. Incluso en la actualidad se siguen examinando otros terrenos que estén libres en la ciudad.

A pesar de que el Córdoba CF sigue fuera del fútbol profesional, la propiedad trabaja en la concesión del estadio de El Arcángel y también en una nueva Ciudad Deportiva, un hecho que no está dado de lado pese a que el club no está en el fútbol profesional desde 2019. Sin la certeza tampoco de estarlo a corto o medio plazo, el objetivo es el de su retorno al mismo y en ello trabaja el equipo de Iván Ania -marchan cuartos en el Grupo 2 de Primera RFEF-, la entidad persiste en buscar un nuevo punto para sus categorías inferiores y primer equipo, con la idea de tener una residencia incluso en estos terrenos, para los que necesita una gran cantidad de metros libres en la ciudad.

Aunque es un tema que no se resolverá en un corto margen de tiempo, el club no abandona esa idea y la propiedad sigue dispuesta a invertir en una nueva Ciudad Deportiva pese a que en la actualidad no sea rentable al no estar en el fútbol profesional. De hecho, ya se abordó este tema en el consejo de administración que llevó a cabo en El Arcángel el pasado mes de octubre. La resolución, el tiempo lo dirá, pero el plan está trazado y se sigue trabajando en una idea muy clara desde la llegada de Infinity al Córdoba CF.