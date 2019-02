Curro Torres: "No hay excusas, el responsable soy yo"

Hundido tras el naufragio de su equipo ante el Albacete, Curro Torres compareció ante los medios de comunicación con cara de circunstancias. En su análisis del encuentro, el técnico blanquiverde ha apuntado que "ha sido un partido competido hasta el empate, que nos ha hecho mucho daño. Hemos tenido faltas de concentración que nos han penalizado en exceso. A partir de ahí hemos pegado un bajón en todos los sentidos". Por ello, Torres no ha escondido que están "dolidos, jodidos, pero no queda otra que levantarnos y seguir trabajando".

Intentando explicar el bajón anímico de su equipo tras el empate, Curro Torres ha explicado que "la situación que tenemos no es nada cómoda y el equipo se ve ganando, creo que ha trabajado bien hasta el empate, pero el empate nos ha hecho mucho daño y no hemos conseguido remontar el vuelo, ser fuertes y seguir trabajando". A pesar del palo, el técnico de origen alemán ha dejado claro que "no hay excusas, el responsable soy yo y tengo que seguir trabajando para mejorar".

Sobre los cánticos de parte de la grada pidiendo su marcha, el técnico del Córdoba ha apuntado que "la gente es normal que esté enfadada y lo expresa de la manera que quiera. Lo encajo con el máximo respeto y entendiendo la situación", por lo que "sólo me queda trabajar, levantarme mañana con más fuerzas y seguir trabajando para buscar los tres puntos en el siguiente partido".

Contento con los nuevos

Cuestionado por los recién incorporados, Curro Torres ha asegurado que "han rendido a buen nivel. Eran gente que llevaban tiempo sin competir y han aguantado bien. No era fácil pero son gente experimentada y saben lo que hacen", por lo que cree que "irán mejorando".