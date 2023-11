Córdoba CF - AD Ceuta: Una prueba para seguir creciendo en El Arcángel

Alto voltaje en El Arcángel. El Córdoba CF busca seguir creciendo al calor del hogar ante un Ceuta que llega crecido de moral tras volver a la senda del triunfo en su anterior cita. Los blanquiverdes, tras un empate que supo a poco en La Rosaleda ante el Málaga, aspiran a su cuarta jornada seguida sin perder. De momento, con siete puntos de nueve posibles, los de Iván Ania quieren más ante un rival peligroso.

Atrás parece que empieza a quedar el Córdoba CF del inicio del curso, el que sumó tres puntos de 12 posibles. La maquinaria blanquiverde cada vez está más engrasada, como se pudo comprobar en la anterior cita ante el Málaga. Sin embargo, solo la falta de acierto en ataque impidió sacar los merecidos tres puntos de La Rosaleda. Un aspecto para Ania que es entrenable y que no lo preocupa porque lo principal que son las ocasiones sí se generan. Ahora toca rematarlas para ser más feroz.

Con la sólida base de las últimas jornadas, en las que el Córdoba CF ha dado ese necesario paso hacia adelante, toca demostrar de nuevo en casa que es un serio aspirante a pelear por todo. Tras caer ante el Ibiza y el Linares Deportivo en los dos primeros choques en el Reino cordobesista, la dinámica se tornó con los triunfos seguidos ante el Recreativo Granda, el Mérida y el Recreativo de Huelva. Ahora es el turno de conseguir la cuarta ante un rival que opta al mismo premio final.

Para intentar dar otro paso en la tabla, los blanquiverdes, que tienen que recuperar el miércoles 22 la cita ante el Atlético Sanluqueño en El Palmar (16:00), deben deshacerse de un rival correoso que volvió a vencer el pasado domingo tras deshacerse en el Alfonso Murube de un Real Murcia que acumula cuatro triunfos consecutivos. Un gol del excordobesista Cedric Teguia, que brilla lejos de El Arcángel, bastó para volver a sonreír y ahora quieren darle continuidad con otro más en Córdoba.

Con el ánimo de frenar el ánimo caballa, Iván Ania debe plantar un nuevo cambio en su once inicial porque no podrá contar con Diarra, que tiene que cumplir ciclo de amonestaciones. Con Isma Ruiz en un gran momento de forma y siendo básico en el centro del campo, Álex Sala es la principal alternativa para cubrir la vacante del maliense, aunque el técnico ovetense no se olvida de la experiencia de un José Recio que sigue cogiendo ritmo con minutos tras el receso.

Con una portería y una defensa que empieza a consolidarse -encajaron tres goles en los últimos cinco duelos por los ocho de las primeras cinco citas-, el Córdoba CF busca dar ese paso adelante en ataque. Carracedo es el único que no tiene gran competencia, mientras que Kuki Zalazar y Kike Márquez y Simo y Adilson Mendes -el de Montevideo y el hispano-marroquí parecen con más opciones de repetir de inicio- pelean por las otras dos posiciones de esa segunda línea que debe sumar más goles. Arriba, Casas podría volver al once tras ser Toril el que jugó de inicio en La Rosaleda.

Con esos mimbres intentará frenar el Córdoba CF a un Ceuta que tiene las bajas aseguradas de Cristian, Fran Rodríguez y del excordobesista Adri Cuevas. Además, José Juan Romero, que estuvo en la órbita blanquiverde este pasado verano y al final terminó renovando con la entidad ceutí, tiene las dudas hasta última de Dani Romera y Danese.

Los ceutíes, con 18 puntos en su casillero, tienen actualmente dos más que los de Iván Ania, por lo que un triunfo blanquiverde serviría para adelantar a los caballas en la clasificación de un equilibrado Grupo 2 de Primera Federación. De vuelta al horario matinal, la primera vez en esta temporada, el Córdoba CF tiene una cita para seguir creciendo en El Arcángel.