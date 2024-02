El Ceuta, primer rival que se le 'atraganta' por partida doble al Córdoba CF

El Córdoba CF salvó los muebles en el Alfonso Murube con ese agónico gol de Adrián Lapeña que sirve a los blanquiverdes para sumar un punto. Un empate que en el momento supo a gloria y que a la larga puede valer su peso en oro, atendiendo a la buena dinámica del equipo de Iván Ania y los resultados de los rivales directos, pero que volvió a constatar que el Ceuta es uno de los conjuntos que más dificultades han planteado al CCF, hasta el punto de arañarle sendos empates.

Y es que si la batalla en el Alfonso Murube resultó igualada y exigente para los blanquiverdes, no hay que olvidar la protagonizada por ambos equipos en la primera vuelta, entonces en El Arcángel. Del espectacular 3-3 con el que finalizó aquel choque pudo salir ganado cualquiera, tras un intercambio de golpes en el que primero se adelantaron los caballas y luego el cuadro blanquiverde, antes del definitivo empate.

Más allá del empate, ambos partidos tuvieron también muchas similitudes en la dureza del juego. Del duelo de la primera vuelta salieron expulsados Calderón y Uche -uno por bando- tras una agria tangana desatada por las provocaciones del futbolista ceutí hacia el público de El Arcángel.

En el Alfonso Murube no se llegó a tal extremo, aunque el partido por momentos tuvo muy poco de fútbol y mucho de otras artes no ajenas a este juego pero sí lejos de lo que suelen ser los partidos del Córdoba. El Ceuta, equipo con sello propio de la mano de José Juan Romero, no sorprende a nadie. Es un equipo el caballa que con el marcador a favor mete los partidos en una suerte de guerra de guerrillas en la que el balón circula con dificultad entre incontables interrupciones.

Tal cual sucedió después de que Cristian Rodríguez adelantase a los suyos. Parones, faltas constantes, picardía a la hora de protestar cualquier decisión al árbitro y hasta exageraciones en choques sin más propios del fútbol fueron una constante, hasta desquiciar al Córdoba y meter a los de Iván Ania en una dinámica en la que su mejor versión brilló por su ausencia.

Sea de una manera u otra, el Ceuta logró el propósito de complicar la vida al conjunto blanquiverde y a punto estuvo de quedarse con tres puntos que para el cuadro caballa eran vitales en su intento de reengancharse a la pelea por la quinta plaza. Por fortuna para el Córdoba CF, el gol de Lapeña cercenó las ilusiones de los ceutíes y niveló el encuentro para repetir ese combate nulo entre ambos contendientes.

Y es que, pese a la diferencia de 11 puntos que hay entre los dos equipos en la clasificación, en el Murube quedó constatado que el Ceuta es el equipo que más problemas ha planteado al Córdoba esta temporada. De hecho, los caballas son los únicos que pueden presumir de no haberse visto superados por el conjunto cordobesista en la presente temporada, habiendo jugado ya los dos partidos de la fase regular.

En lo que va de segunda vuelta, los de Iván Ania habían igualado ante Recreativo de Huelva y Murcia, equipos a los que ganaron en la primera, además de poner de su lado el balance particular ante el Linares y repetir triunfo ante el Atlético de Madrid B. El conjunto norteafricano es el primero que evita que el Córdoba se haga con el goal average al haberle arañado dos empates. Un factor que, vista la diferencia entre ambos equipos en la clasificación, no parece que vaya a tener importancia, pero que deja bien a las claras la dureza del Ceuta y da más valor si cabe al punto rescatado por el Córdoba CF en territorio hostil.