Cedric Teguia, el talento inesperado que ya aguarda el Córdoba CF

Cedric Teguia se convertirá de manera oficial en las próximas horas en jugador del Córdoba CF. El extremo hispano-camerunés, cuya llegada adelantó este pasado miércoles el Día, rubricó este jueves su contrato de cesión con los blanquiverdes y será anunciado de manera inminente por el club como su séptimo fichaje en este mercado veraniego. A sus 21 años, el CCF ha puesto muchas esperanzas en un futbolista cargado de talento y con una historia singular a sus espaldas que le llevó a la cantera del Atlético de Madrid de la manera más inesperada.

Su desembarco en el club colchonero se fraguó en parte gracias al apego que su padre desarrolló hacia el club rojiblanco tras establecerse en Madrid. Gilles Teguia, emigrante camerunés desde la década de los 2000, se asentó en la capital de España y entró en los círculos de aficionados del Atlético de Madrid a través del rugby, como jugador del Rugby Atleti, un equipo formado por seguidores de dicho club.

Precisamente un compañero de su equipo fue el que en 2012 insistió a Gilles en que llevara a su hijo Cedric a una prueba con el Atlético de Madrid. Él mismo lo contaba en 2018 en un reportaje publicado en el diario Mundo Deportivo: "Al poco de llegar Cedric a España, se marchó una tarde a jugar al fútbol con unos amigos mientras yo trabajaba. Al rato me llamó uno de ellos y me dijo que tenía que llevarle a probar con algún equipo. Yo no le había visto jugar porque le veía muy poco y me quedé muy sorprendido".

Aquella llamada, que se produjo apenas unos meses después de que el pequeño Cedric llegara a España con 11 años para vivir junto a su padre en Madrid, acabó por cambiarle la vida a ambos. "Le hice caso y me fui un día al Vicente Calderón. En el Atleti me trataron muy bien desde el principio y cuando Fede Bahón le vio jugar le introdujo en la cantera", relataba Gilles en 2018, justo cuando su hijo dio el salto a una pretemporada con el primer equipo y empezó a mostrarse ante Diego Pablo Simeone.

En aquella prueba, los técnicos del Atlético de Madrid descubrieron un talento que hasta entonces había pasado desapercibido incluso para su padre, pero desde aquel día Cedric Wilfried Teguia quedó ligado a una de las canteras más importantes de España, en la que fue quemando etapas desde categoría alevín hasta alcanzar el filial colchonero. Por el camino, la velocidad y potencia del escurridizo extremo zurdo nacido en Douala también encandiló a los técnicos de la Real Federación Española de Fútbol, que desde 2017 -una vez resuelta su nacionalización- empezaron a contar con él para las categorías inferiores de la selección española.

Se curtió en Segunda División

En 2020, tras disputar con el Atlético de Madrid B la promoción de ascenso a Segunda División, Cedric y su entorno decidieron que era el momento de buscar el crecimiento fuera de un club que no le terminaba de abrir las puertas del primer equipo. Meses después, el joven jugador aterrizó en el Real Oviedo para debutar en Segunda División, categoría compleja donde las haya que le hizo pagar su inexperiencia. Apenas nueve partidos disputó con los asturianos antes de salir de nuevo a préstamo en enero de 2021 al Albacete, en el que tuvo más protagonismo, aunque le tocó vivir la cara amarga del fútbol, con el descenso de los manchegos a Primera RFEF.

De vuelta en el Atlético de Madrid, el verano pasado fue el Celta de Vigo el que llamó a sus puertas, con la idea de reforzar su filial. En el club gallego, Cedric cuajó una temporada muy completa, siendo un fijo para Onésimo y disputando 33 de los 38 partidos de liga, con cuatro goles y cinco asistencias en su hoja de servicio.

Ese buen papel le había convertido en uno de los futbolistas sub 23 más cotizados del mercado en Primera Federación y el Córdoba CF ha andado rápido para hacerse con un jugador que contaba con diversas ofertas. En El Arcángel, Cedric Teguia está convencido de que encontrará el contexto ideal para mostrar todo su potencial y seguir llamando a las puertas del Atlético de Madrid, el club que hace una década le cambió la vida de la manera más inesperada.