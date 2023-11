Casas multiplica su aportación al Córdoba CF

Antonio Casas ha entrado en vena goleadora y esa es la mejor señal para su equipo. El rambleño ha firmado tres goles en los dos últimos partidos del Córdoba CF para disparar sus cifras y multiplicar la aportación al colectivo, igualando ya los registros que firmó la pasada temporada en su estreno en Primera Federación, con la diferencia de que ahora solo ha disputado poco más de un tercio de los encuentros que jugó en todo el curso anterior.

Al igual que ha sucedido con Carracedo este primer tercio de la competición, Casas tan solo ha necesitado unos meses para igualar las cifras que firmó en toda la campaña pasada, por lo que a partir de ahora tiene por delante el reto de establecer nuevos hitos en la categoría más exigente en la que, por ahora, ha jugado en toda su trayectoria. El delantero ya ha hecho siete goles y encara el mejor momento colectivo del conjunto blanquiverde acompasado con su mejor momento en lo personal. Una retroalimentación perfecta y muy fructífera para ambas partes.

Las buenas estadísticas que ahora atesora el atacante son fruto del trabajo constante y de la confianza que le ha mostrado Iván Ania, que siempre defendió la labor del rambleño más allá de que sus números no estaban siendo boyantes. Para muestra, el hecho de que ha apostado por él en el once inicial en diez de los 13 partidos disputados hasta la fecha. Después de iniciar el curso con tres goles en dos encuentros, algo que ya hizo la temporada anterior, Casas acumuló cinco encuentros sin ver portería, lo que no le hizo perder la confianza de su entrenador.

Un gol suyo volvió a ser fundamental en la victoria ante el Mérida en El Arcángel y, aunque posteriormente no fue capaz de encadenar tantos, Ania ha sabido darle su sitio en este momento del curso y el punta cordobés ha respondido con goles. Los dos ante el Atlético de Madrid contribuyeron a una goleada escandalosa y el gol logrado en Sanlúcar de Barrameda lleva aparejada la satisfacción de valer directamente tres puntos para situar al equipo por primera vez en la temporada en puestos de play off. No es de extrañar, por tanto, que al término del partido Casas estuviera radiante de felicidad. "Cuando un delantero tiene la flechita para arriba, te entran hasta sin querer. La confianza es fundamental para un delantero. Venía de hacer dos goles en el Cerro del Espino y después de hacer aquí otro, vamos a por los tres puntos del sábado y a ver si cae alguno más", comentó el ariete en el micrófono de Cope Córdoba.

Entre los mejores arietes de la liga

Con esa mentalidad positiva, Casas está atravesando un momento dulce que le va a llevar a hacer sus mejores números en la categoría de bronce. Ya son siete goles, los mismos que el curso pasado, y por delante tiene 25 encuentros para batir nuevos registros. El Córdoba buscó en verano un delantero en el mercado para apuntalar su ataque, pero no olvidó en ningún momento que en casa tenía ya un ariete de nivel al que con confianza le debían terminar saliendo las cosas. Iván Ania, a diferencia de otros entrenadores, supo dársela y los resultados ya son palpables.

Después de los tres goles que ha hecho en los dos últimos partidos, Casas da un salto también importante en la tabla de goleadores de la Primera Federación. En en el Grupo 2, solo Jesús de Miguel (Castellón) ha hecho más goles que él, con diez dianas ya en su haber. Tras él, Casas iguala a Mwepu y Luismi Redondo con siete tantos cada uno, empezando a destacar en las listas individuales justo cuando su equipo va alcanzando su mejor momento de juego y resultados. Un binomio perfecto que ambas partes quieren estirar ahora lo máximo posible.