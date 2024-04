Casas, la duda del Córdoba CF para el encuentro ante el Real Madrid Castilla

El Córdoba CF regresó este miércoles a los entrenamientos y lo hizo con la única duda de saber si Antonio Casas estará disponible para el encuentro de este próximo domingo ante el Real Madrid Castilla (Alfredo Di Stéfano, 16:00). El rambleño, que se ha perdido los últimos dos encuentros por unas molestias musculares, se mantiene al margen del grupo y trabajando con el recuperador Eu Gavilán.

Tras disfrutar de la jornada de descanso de este pasado martes, el Córdoba CF ya tiene los cinco sentidos puestos en el envite ante el Real Madrid Castilla, un duelo de vital importancia para los blanquiverdes si quieren seguir en la pelea por la primera plaza en esta recta final del campeonato en el Grupo 2 de la Primera Federación. Tras el empate en Mérida, los de Ania están a cinco puntos del líder, el Castellón, cuando quedan ocho por jornadas por disputar.

Sin perder fuera de casa desde el pasado 7 de octubre, el Córdoba CF va a Madrid con la intención de sacar los tres puntos. Para ello, Iván Ania cuenta con todos menos con un Casas que se mantiene al margen del grupo. El rambleño, el máximo realizador blanquiverde en lo que va de curso con 13 dianas, se perdió ya los partidos ante el San Fernando y el Mérida por problemas musculares.

En la vuelta al trabajo de este miércoles en la Ciudad Deportiva, Casas, tras hacer el calentamiento previo con el resto de sus compañeros, se ejercitó al margen junto al recuperador Eu Gavilán. Con tres entrenamientos aún por celebrar, el de La Rambla se presenta como la gran duda de cara al compromiso de los blanquiverdes en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid Castilla.

La buena nueva es que la enfermería cordobesista se va vaciando porque actualmente solo Casas está al margen del grupo. Martínez y Carlos García ya superaron sus respectivos problemas y entraron en la convocatoria para el choque en el Estadio Romano José Fouto ante el Mérida, cita en la que viajó con el equipo tanto el delantero rambleño como un Adri Castellano que empieza a ver la luz al final del túnel.

El zaguero cordobés, tras lesionarte en la previa a la cuarta jornada liguera, completó prácticamente toda la sesión junto al resto de sus compañeros. Sin debutar aún en esta temporada, el ex de la Ponferradina trabaja sin plazos para retornar a los terrenos de juego, tal y como ya ha dicho en más de una ocasión un Iván Ania que no quiere más presión sobre un jugador que fue el primer fichaje de este curso y que no lo ha tenido fácil con las lesiones sufridas.

Con Casas como duda y Castellano retornando al grupo, la otra novedad de la sesión de este miércoles es que Iván Ania llamó a Paco Fernández para que entrenase junto a los componentes de la primera plantilla, que volverán este jueves a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva, aunque ya será a puerta cerrada, como también lo serán las sesiones de viernes y sábado, día en el que se viajará hasta Madrid de cara al compromiso del domingo en el Alfredo Di Stéfano.