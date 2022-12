Carlos Marín: "Han sido tres puntazos que hemos disfrutado con nuestra gente"

Uno de los grandes protagonistas de la victoria del Córdoba CF ante el Pontevedra fue un Carlos Marín que volvió a demostrar que está en un excelente momento de forma. Con paradas de enorme mérito, el almeriense frenó a los gallegos en un encuentro que se puso "feo" por la expulsión de Gudelj. "Era consciente de que íbamos a tener faena y ha sido vital mantener la portería a cero", destacó.

Tras ser elogiado por Germán Crespo en sala de prensa, Carlos Marín acudió a zona mixta a la conclusión de un partido en el que hizo "una parada que ha sido vital" tras detener un balón providencial a Alberto Rubio. Una intervención "de estar concentrado y de actuar rápido". "Estoy contento de ayudar al equipo y ha sido vital mantener la portería a cero", comentó.

"Han sido tres puntazos que hemos disfrutado con nuestra gente, ha sido una fiesta y es un paso más que damos hacia el objetivo", reconoció un Carlos Marín que no había visto aún el paradón realizado a Rubio en la segunda mitad. Una parada que es "de intuición, de estar rápido y sobre todo de creer que es posible". "Mentalmente me encuentro en un momento excepcional, trabajo a diario para ello, y he creído y he ido con todo, y he tenido la suerte de pararla", comentó.

Cuestionado por su buen papel en los últimos dos encuentros, Marín indicó que "mi desempeño ha sido vital". "En el partido de Coruña también sacamos un punto cuando ellos tuvieron tres ocasiones claras, pero es para lo que yo trabajo día a día. Siento que estoy pasando por un gran momento y que lo estoy aprovechando", destacó.

"Estoy muy feliz de ayudar al equipo, de darle puntos y de seguir haciendo actuaciones como las de hoy en un club como el Córdoba al que vine con mucha ilusión y donde quiero seguir creciendo", reconoció el meta almeriense que puntualizó que "victorias como la de hoy son de equipo grande". "Queda mucho por delante, pero eso se palpa en el ambiente", apuntó Carlos Marín cuando le preguntaron sobre ese posible ascenso.

"Cuando no estamos bien y a pesar de eso sacamos los partidos, como días como el de Badajoz, que nos superan en la primera parte y tenemos tranquilidad y pausa de encontrar soluciones para darle la vuelta al partido, o el de hoy que se nos pone cuesta arriba con una expulsión temprana... Cuando hacemos eso en los días malos y cuando estamos bien somo solventes, pues al final estamos destinados a estar arriba", destacó un Carlos Marín que prefiere ser cauto y seguir "partido a partido para estar al final de temporada en lo más alto".