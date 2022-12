Germán Crespo: "Hay quitarse el sombrero ante estos jugadores"

Con la alegría lógica tras deshacerse el Córdoba CF del Pontevedra llegó Germán Crespo a la sala de prensa de El Arcángel. Entre las lógicas alabanzas a su plantilla por el trabajo realizado, el técnico granadino aseguró que "estos tres puntos valen como seis". También añadió que "el equipo ha hecho un trabajo espectacular en todos los sentidos".

En la valoración final del partido, Germán Crespo destacó que "el equipo, a pesar de jugar muchos minutos con uno menos, ha sido capaz de tener el balón, de jugar en muchos momentos en campo contrario, de tener ocasiones y luego hemos ido a la épica a por el resultado". En este sentido, se demuestra "la capacidad que tienen estos jugadores. Los huevos los tienen muy gordos porque jugar 80 minutos así, después de venir un partido como el que jugamos con el Dépor demuestran que lo dejan todo por este escudo, que van a muerte en cada partido y hay que quitarse el sombrero porque así lo demuestran".

Entre las alabanzas de Germán a su plantilla, también apuntó que Javi Flores jugó lesionado "los últimos minutos". Además, añadió que son "capaces de tener la puerta a cero con un Carlos Marín demostrando que es de los mejores porteros de la categoría", por lo que "estos tres puntos valen como seis" para un Córdoba CF que abre brecha con sus rivales más directos.

Cuestionado por el buen papel realizado por Carlos Marín, el preparador granadino indicó que "ya lo viene demostrando desde la temporada pasada. Este año, en todos los partidos salva al equipo con alguna parada o varias, como el otro día ante el Dépor u hoy". "Es muy importante contar con un portero como Carlos porque somos un equipo que proponemos, que dejamos espacio y los rivales te generan ocasiones y tener a un portero de garantías como el que tenemos te da mucho y te da opciones de ganar con uno menos en los minutos finales".

Fue un gran triunfo, pero con un coste adicional. Germán Crespo expuso que "al final tal y como se había puesto el partido era complicado conseguir los tres puntos y se han conseguido. Perdemos a Dragi, a Javi, con una molestias entre el isquio y el glúteo y por eso forzó la amarilla, y a Puga, con una torcedura de tobillo aunque creemos que no es grave". "Hoy hubo cambios y contamos con todos porque eran tres partidos muy exigentes y hoy hay jugadores que no jugaron y que tendremos que contar para el partido del domingo", puntualizó.

Sobre la expulsión de Gudelj, Germán Crespo aclaró que "el árbitro debe entender que está caliente, que es una expulsión en los primeros minutos y que deja al equipo en inferioridad". "No sé lo que ha comentado, pero no tenemos que darle más importancia hasta que no veamos lo que redacta el árbitro. Al final son momentos que el árbitro debe entender al jugador porque era un partido en el que nos jugábamos mucho y podíamos abrir brecha con el segundo", reconoció el preparador granadino.

Preguntado por los problemas físicos de Calderón, Germán Crespo comentó que "al no tener sustituto para él, pues, cuando se echa mano al tobillo, a la pierna o la molestia que tenga, nos preocupamos porque Puga estaba cansado bastante y al no tener sustituto teníamos que buscar una variante con un central". Sin embargo, destacó que el de Paradas "para salir del campo debe estar muy mal y la suerte es que pudo seguir".

Sobre la brusquedad del encuentro, Germán Crespo señaló que "cuando hay una expulsión pronto, pasa eso. Nosotros mismos creemos que va a compensar el árbitro y vamos más intensos a esos duelos". "Ellos se jugaban la vida y el ambiente cuando el árbitro toma decisiones se calienta, pero somos dos equipos que nos iba la vida en conseguir los tres puntos", comentó.

Preguntado por el rival, el preparador cordobesista reconoció que "los primeros minutos estábamos más frescos y quizás hayan buscado estar más juntitos. Estábamos llegando por las dos bandas con Puga y Calde con internadas buenas. Ellos pensaron que físicamente íbamos a bajar en la segunda parte, pero con los cambios hemos juntado bien las líneas e incluso en la salida de balón hemos sido capaces de presionar en bloque alto".

"Hemos tenido ocasiones, una clara de Carra y el equipo siempre ha ido a conseguir la victoria", reconoció. No obstante, añadió que "ellos han sacado dos delanteros arriba, pero el equipo ha hecho un trabajo espectacular en todos los sentidos". También fue claro al comentar que vio "un equipo diferente al que vi el otro día en directo con el Ferrol. El otro día no lo vi con la intensidad que tenía que tener y hoy sí".