Bernal, sobre su renovación: "Me encantaría quedarme en el Córdoba CF más años"

En el Córdoba CF no solo los delanteros tienen el protagonismo, a pesar de que en esta racha goleadora han demostrado su acierto y buen momento de forma de cara a portería jugadores como Simo o Adrián Fuentes. Si hay algo que ha destacado en el partido contra el Coria ha sido la visión y la habilidad en el último pase que también refleja esta plantilla con jugadores como Álex Bernal o Javi Flores, autores de dos asistencias con balones al hueco que han dejado solos frente al portero a Casas y a Fuentes, respectivamente, para hacer el segundo y tercer gol.

El dorsal 15 de los blanquiverdes pasó por rueda de prensa tras su actuación en la tarde de este domingo y aseguró, intentando evitar los tópicos, "que pensar en el partido a partido es la clave para mantenernos arriba en la tabla y conseguir el liderato".

Bernal estuvo implicado, más allá de su asistencia, en el primer gol del Córdoba donde el equipo extremeño reclamó una falta: "Sé que en esa jugada voy al límite, pero no ha pitado nada", reconoció el centrocampista. En la segunda parte también se vio salpicado en el gol rival, mientras protegía el balón en campo propio y recibió un golpe de un jugador del Coria. Bernal dio su versión ante los medios, quitándole importancia: "Yo creo que ha sido falta porque me he llevado un golpe, pero lo importante es que nos hemos repuesto bien y hemos hecho el tercer gol".

Es innegable que Bernal disfruta en el campo y así se ha visto en El Arcángel. El jugador manifestó que "nos sentimos muy cómodos porque la filosofía del míster nos viene como anillo al dedo a nuestro juego". Tanto él como Javi Flores -los dos titulares en el partido-, como Viedma o Toni Arranz "somos futbolistas que nos gusta tener balón y disfrutar del buen futbol", afirmó Bernal.

Tras las últimas renovaciones en la plantilla blanquiverde, el jugador no pudo ocultar sus deseos de ser el siguiente: "Aquí estoy súper a gusto y me encantaría quedarme más años". Aún así, en caso de jugar ocho partidos más con al menos 45 minutos disputados, se activará una renovación automática, por lo que "no tengo prisa, pero me encantaría seguir".