Bellido señala el mes de julio para resolver la cesión de El Arcángel al Córdoba CF

La cesión del estadio de El Arcángel al Córdoba CF vuelve a estar de actualidad y ese eterno trámite puede estar viviendo sus últimas semanas si se atiende a las afirmaciones del alcalde, José María Bellido, que ha señalado este mes de julio como el definitivo para que todo el proceso administrativo quede resuelto y, además de la concesión, se conozca también una fecha definitiva para la terminación del estadio.

El primer edil ha defendido que desde el Consistorio se están cumpliendo los plazos marcados y que la solución no se demorará ya mucho más. "Va en los ritmos que dijimos. En junio, que es el mes que yo siempre dije, dejamos el expediente depositado en los servicios administrativos que tienen que tramitarlo. Primero fue Contratación, que ya pasó esa fase, luego Asesoría Jurídica, que ya ha pasado ese trámite con el informe favorable, y ahora está pendiente de Fiscalización que es el último, por parte de la Intervención General de Fondos, que es un órgano independiente y tiene sus plazos para informar", indicó Bellido.

El alcalde no quiso poner fecha concreta, pero sí confía en que los plazos sean ya cortos. "Yo no puedo dar un plazo exacto porque los ritmos no dependen de mí, porque son órganos independientes que tienen sus plazos. Puedo pedirles que lo agilicen lo más posible, pero sin exigir una fecha concreta. Lo normal, si se cumplen los periodos medios del resto de expedientes del Ayuntamiento, es que esté listo en este mes de julio para aprobarlo, pero yo no puedo dar una fecha exacta porque estaría sometiendo a una presión inmerecida a este órgano público de gestión y fiscalización. Lo normal es que en este mes tengamos resuelto el trámite para aprobarlo por Junta de Gobierno Local y que se suba a la plataforma de contratación", añadió.

"Creo que vamos a una solución muy buena y definitiva que regularice una situación que ahora mismo está en un vacío administrativo. El Córdoba CF lleva allí toda la vida en precario y ahora queremos que haya una concesión, que está abierta a todo el que se quiera presentar, pero el sentido común indica que un estadio de fútbol interesará a un club de fútbol, y más un estadio de estas dimensiones", comentó al respecto.

El alcalde detalló además que el pliego de concesión marcará las obligaciones del beneficiario, entre las que destacará la terminación de la obra del estadio. "Lo que queremos arreglar también como ciudad, además de regularizar la situación, es que se finalice el estadio, la parte que queda. La Tribuna y una pequeña parte del Fondo Sur, que también está sin acabar. Eso es lo que se recoge en el pliego, una concesión del estadio en la que el concesionario se queda con la obligación de terminar en un plazo razonable de tiempo el estadio", expuso.

Tras meses de espera para sacar adelante la concesión, Bellido remarcó la necesidad de respetar los tiempos de la administración y señaló que la demora merecerá la pena para resolver la situación de la manera más satisfactoria. "Después de veintitantos años, cruzo los dedos, espero que si nada se tuerce, que no tiene por qué, vamos a tener resuelta la concesión y vamos a tener una fecha cierta de finalización del estadio", comentó. "Creo que merece la pena no perder la paciencia ni meter la pata con prisas, que nos saltemos pasos que son obligatorios para luego dar marcha atrás en algo tan demandado por la ciudad. Puedo asegurar que se va a quedar resuelto en las próximas semanas y que mi empeño, evidente, es que antes de que acabe este mandato eso esté absolutamente resuelto y con fechas ciertas", añadió.

Homenaje a Campanero

El alcalde de Córdoba, además, se refirió a la figura de Rafael Campanero, recientemente fallecido, y explicó que el Ayuntamiento le rendirá un homenaje, más que probablemente colocando su nombre en un espacio de la ciudad. "Todavía no hemos tratado el asunto más allá de informalmente con el club. Las líneas que estamos explorando son dos. Tendrá un reconocimiento de la ciudad, que además yo quiero proponer a los grupos que tenga ese reconocimiento en un espacio de la ciudad que lleve su nombre, que además puede estar muy relacionado con el Córdoba CF. Estamos buscando esas alternativas, pero es lo que queremos hacer".

La otra vía que señaló el primer edil va en relación a la figura de Campanero en el club más representativo de la ciudad: "En segundo, lugar un homenaje en el que el protagonista sea el propio Córdoba CF y a lo mejor tiene que ver mucho en eso el estadio de El Arcángel en eso, para que tengamos allí un acto de reconocimiento".