El Atlético Sanluqueño recurrirá la fecha fijada para la visita del Córdoba CF a El Palmar

El Atlético Sanluqueño ha anunciado que piensa recurrir la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de fijar su partido ante el Córdoba CF en El Palmar el próximo 22 de noviembre, después de que en su día tuviera que quedar aplazado por las inclemencias meteorológicas. El club gaditano no está de acuerdo con esa fecha e insiste en jugar el día 6 de diciembre, festivo nacional.

La entidad de Sanlúcar de Barrameda asegura que recurrirá al Comité de Apelación de la RFEF la fecha del partido al entender que "afecta directamente al transcurrir natural y habitual de la competición". El Sanluqueño fundamenta esa afirmación en tres motivos. Por un lado, entiende que "el miércoles 22 de noviembre es día laborable, no pudiendo presenciar, con normalidad, el encuentro ambas aficiones". Además, en cuanto a la hora fijada, las 16:00, asegura que "hará que se dispute más de media hora del encuentro con escasa iluminación, ya que se requerirá iluminación artificial y nuestro estadio no dispone en plenitud de ella". Por último, alude incluso a la convocatoria internacional de uno de sus futbolistas: "Nuestro jugador, Francisco Mwepu, ha sido convocado con la selección nacional de Zambia, no estando disponible el día 22 de noviembre si finalmente se sigue jugando, viéndonos afectados y encontrándonos en desigualdad de condiciones ambos equipos".

El club de Sanlúcar insiste en disputar el partido ante el Córdoba CF el 6 de diciembre a las 12:00, festivo nacional que les permitiría aumentar de manera cuantiosa la taquilla en la visitad de uno de los equipos más atractivos del Grupo 2 de Primera Federación. Argumentan los sanluqueños que esa fecha es "la más próxima que no afecta al devenir de la competición".

Una postura que, lógicamente, no se comparte desde el Córdoba CF, pues simplemente desde el aspecto deportivo jugar el 6 de diciembre supondría tener que hacerlo después de visitar Melilla y antes de recibir al Castellón en El Arcángel. Un viaje incómodo y que puede verse afectado por las inclemencias del tiempo en el Estrecho de Gibraltar y un duelo crucial ante el líder en casa.

Con ambos equipos defendiendo sus posturas y la Federación habiéndose pronunciado ya, será ahora el Comité de Apelación el que tenga que valorar el asunto, siempre y cuando finalmente el Atlético Sanluqueño traslade ese recurso que ha anunciado que tiene intención de interponer.