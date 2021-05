Atar al talento joven, otra tarea para el Córdoba CF

El Córdoba B finalizó el pasado domingo su temporada con una escandalosa goleada a Los Barrios (8-2), poniendo un broche perfecto a una buena temporada del filial en Tercera División, con una generación de futbolistas que están ante una oportunidad única de consolidarse en el Córdoba CF. Y es que el descenso a la Segunda RFEF, con el correspondiente recorte presupuestario que acarreará, generará una oportunidad para que varios jóvenes se hagan hueco en el vestuario de El Arcángel.

Para ello, sin embargo, el club tiene por delante la tarea pendiente de atar a buena parte de esos talentos pujantes que tan bien han rendido a las órdenes de Germán Crespo, pues salvo contadas excepciones -y teniendo en cuenta las variables que puedan incluir algunos contratos- son mayoría los futbolistas que finalizan su vínculo el próximo 30 de junio.

Entre ellos, además, hay cinco jugadores que finalizan su etapa sub 23, por lo que se encuentran en la encrucijada de pasar al primer equipo o buscar un nuevo destino, a la vista de que el filial jugará en Tercera RFEF y mantendrá una base de jugadores nacidos a partir de 1999. Se trata además de hobres importantes, algunos de ellos sostenes del Córdoba B y con protagonismo en Segunda B. Luismi, Diego Domínguez, Álex Marcelo, Fran Núñez y el portero Javi Romero afrontan el verano clave para dar un salto en su carrera... o bien cambiar de aires.

Aunque aún es pronto para detallar cada caso en concreto, el club tiene gran interés en la continuidad de Luismi, al que sus buenas actuaciones le han abiertos las puertas del primer equipo. Además, el buen papel de jugadores como Diego Domínguez (autor de 16 goles) o Álex Marcelo les hace contar también con opciones de ser tenidos en cuenta. Tendría que ser, en todo caso, con un nuevo contrato y ya acorde a ese rol de jugadores mayores de 23 años.

Por fortuna, en el club blanquiverde se cuenta con un filial bastante joven, con jugadores que ya han dado muestras de su calidad, pero a los que les queda recorrido por delante como sub 23, lo que siempre les deja abiertas las puertas del primer equipo, aunque ocupen ficha en el filial. Hombres como Juan Luna, Alejandro Meléndez, Adrián Tellado, Ale Marín o Felipe Veloso tendrán aún un curso más con ese rol.

Incluso más precoces son otros como Laverge, Álex Sánchez, Guti, Puga, Julio Iglesias, Migue Gómez, o Antonio Moyano, a los que les restan dos temporadas más como sub 23. Y más margen aún tendrían otros como Manolillo (nacido en 2001) o Fran Gómez (2002).

Iván Navarro y Diego García, la excepción

Entre todo ese grupo de futbolistas, hay dos excepciones claras, que son las de Iván Navarro y Diego García. Ambos jugadores son nacidos en 1997, y ya no eran sub 23 en el curso recién finalizado. De hecho, su presencia en el filial se entendía como un salto de calidad para el equipo y un deseo de rendimiento inmediato, pues eran jugadores que no podían alternar el Córdoba B y el primer equipo. Ahora, con el segundo equipo abocado a la Segunda RFEF, su continuidad está prácticamente descartada.

Por otro lado, el central Ricardo Visus, que llegó a debutar con el primer equipo, tampoco seguirá en Córdoba, después de finalizar su temporada de cesión desde el Real Betis. El defensa espera ganarse un sitio en el filial verdiblanco, después de un año muy fructífero para él, en el que debutó en Segunda B sin haber cumplido los 20 años. El propio futbolista ya se despidió del club y de sus compañeros, agradecido, en redes sociales.

En lo que al resto concierne, no solo el factor de su edad será determinante para dirimir su futuro en el club, también será importante el aspecto económico. No hay que olvidar que el Córdoba B contaba con un presupuesto importante para la Tercera División y que las condiciones ahora serán muy distintas. Es por eso que el club afronta el reto de seleccionar bien el talento a cuidar y seguir madurando, con vistas a reforzar y apoyar al primer equipo a corto y medio plazo.