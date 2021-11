Antonio Valentín: "Me enorgullece ese gol porque ha quedado para toda la vida"

El 7 de noviembre de 1993 se estrenó el actual estadio de El Arcángel con un encuentro entre el Córdoba y el Recreativo de Huelva, cita correspondiente a la jornada 11 en el Grupo IV de Segunda División B. Los blanquiverdes golearon por 4-0. El primer gol del debut del nuevo templo cordobesista lo anotó Antonio Valentín. El cordobés repasa 28 años después para el Día lo que significó aquella cita y ese gran cambio para la ciudad y el club, que sigue todavía muy latente en la actualidad.

–¿Qué significa para usted el estadio de El Arcángel?

–El estadio de El Arcángel significa mi casa. Es donde todo cordobesista, todo cordobés, quiere jugar en el equipo de su tierra. Te hablo que, desde que era pequeñito, mi ilusión era jugar en el Córdoba. Recuerdo el antiguo Arcángel, tuve la posibilidad de jugar en él y después en el Nuevo Arcángel. El poder estar allí el día de la inauguración y participar para mí era una ilusión y una alegría por poder ser partícipe de la historia del Córdoba.

–¿Cómo fue ese cambio de un campo al otro?

–Recuerdo cuando pequeñito que iba con mi padre al fútbol, ver al Córdoba en Primera División, el partido con el Barcelona, el penalti de Fermín a Miguel Reina; el Real Madrid, el Bilbao, jugadores históricos. Veías salir a los futbolistas desde el túnel, eso era muy grande y pensabas si algún día podrías ir por allí. Ese pasillo era emocionante. Ese campo tenía algo carismático y especial. Era grande y acogedor. Con el cambio al campo nuevo, era ilusionante porque era un nuevo campo y todos queríamos ver qué campo hacían. En el equipo teníamos la esperanza de subir la categoría, era la época de Rafael Gómez y había un ambiente en Córdoba muy grande. Entonces ese cambio fue grande por el hecho de que íbamos a estrenar e íbamos a ser partícipes de una inauguración histórica. Lo viví con mucha ilusión. Todos teníamos esas ganas de ser los primeros en jugar ese partido inaugural.

–¿Qué recuerda de ese primer día de estreno de El Arcángel? ¿Hubo muchos nervios en el vestuario?

–El estadio no estaba del todo terminado. No nos pudimos vestir en el vestuario porque no estaban acabados. Tuvimos que llevar a cabo esas dificultades y había esos nervios por la cantidad de gente que veías por la Ribera, por El Arenal... Tenías esa responsabilidad de llevar toda su alegría a la afición. El campo estaba repleto, los pasillos, fue un lleno total. Cuando sales al campo, tienes la responsabilidad de hacer bien tu trabajo. Al final, todo salió bien, se vieron goles, se ganó y en definitiva fue una tarde para no olvidar nunca.

–Han pasado ya 28 años y tuvo el honor de marcar el primer gol en El Arcángel.

–La verdad es que lo recuerdo en cada momento. Cuando se habla de El Arcángel, pues para mí era mi ilusión jugar en mi casa, en mi estadio. Recuerdo que teníamos las ganas de debutar, de ser los primeros y se hablaba en el vestuario de ver quién marcaba ese primer gol porque pasaría a la historia de la ciudad, del club. Tuve la suerte de ser el primero y fue un gol de muy bonita factura. Fue una internada por banda derecha de Julio Algar, donde llegó a línea de fondo, centró al centro del área y entramos al remate Nandi, Loreto y yo. Me vino el balón, lo amortigüé con el abdomen y rápidamente saqué el disparo con la fortuna de marcar ese primer gol. Salí corriendo con gran alegría, sabiendo que era el primer gol del partido, del estadio y siendo yo el primer jugador en marcar ese gol en El Arcángel. Me enorgullece, me alegra y eso ha quedado para toda la vida. Pasas a la historia del Córdoba CF, y más un cordobés que siempre ha querido jugar en el Córdoba y lo ha conseguido.

–¿Qué supuso ese gol en el vestuario? ¿Hubo alguna broma?

–Nos felicitamos todos porque habíamos ganado. Me dieron la enhorabuena y yo en plan de broma comentaba que no quise dar tiempo al partido para que nadie se adelantase a marcar. A los cinco minutos llegó ese primer gol. No quise dar más tiempo, pero el primero siempre queda ahí.

–Es un estadio que ha cambiado mucho en estos 28 años.

–Sí. Ha cambiado muchísimo y creo que para mejor. Tenemos un estadio coqueto, bonito y muy de fútbol. Ves a la gente que está encima. Antes teníamos las pistas de atletismo y el aficionado estaba muy retirado. Aunque notábamos el calor, ahora es más beneficiado para el futbolista porque lo notas ahí y creo que ha quedado un estadio acorde a la ciudad, un gran estadio que hay que mejorar y parece que será así. Creo que hay posibilidades de ello y la ciudad de Córdoba se merece un estadio a su altura. Se han hecho muchas mejoras y es un estadio de Primera.

–La guinda sería acabarlo con la nueva tribuna y cerrarlo por la parte de preferencia.

–Se han hecho muchas cosas, todas en positivo, pero hay mucho que hacer. Se quería hacer un hotel, locales, tiendas y que aquello fuese un centro de ocio donde la gente fuese al fútbol y se aprovechase también para otros eventos. Creo que hay sitio, espacio y si se dan los pasos sería beneficioso para la ciudad. Las cosas van despacio y lo que hay que intentar es que lo que se haga sea siempre en positivo.

–Han pasado 28 años y ha cambiado también el fútbol.

–Ha cambiado lo que rodea al fútbol. Hay mucha parafernalia, a lo que rodea al futbolista y al fútbol. Antes no necesitabas tantas cosas, es verdad que hay muchas cosas que se han avanzado y se ha mejorado, pero luego se da relevancia a cosas que no las tiene. Ahora el futbolista está más preparado, tiene más medios y pequeños detalles que antes no había. Ahora están más encima y está más profesionalizado, pero el fútbol en el campo sigue siendo como antes. Ahora hay mucha televisión, muchos intereses de por medio e interviene mucha gente que se quiere aprovechar del fútbol.

–¿Cómo está viendo al Córdoba esta temporada?

–El equipo está en una línea positiva y está haciendo méritos para estar donde está. No ha perdido ningún partido, no debe perder puntos en casa y fuera los va a conseguir. Entre unas cosas y otras, estaremos ahí arriba, pero tenemos que ser cautos. Esto no significa que haya una presión, de ganar por ganar, la liga es muy larga y la regularidad que está llevado el Córdoba está ahí, pero por supuesto hay que ser los primeros para ascender de forma directa. Todo lo que no sea eso te lo complica. Lo mismo haces una campaña muy buena, pero por pequeños detalles en un play off puede pasar de todo. El equipo está sabiendo jugar los partidos. Si no te hacen goles o te hacen pocos, lo normal es que gane porque de medio del campo hacia adelante hay jugadores que marcan las diferencias. Y esto es básico para ganar un partido.

–¿Quiere mandarle un mensaje a la afición cordobesista?

–La afición sabe la situación en la que estamos. Con poco que se le dé, está con el equipo. Tenemos una ciudad magnífica, una afición que está respondiendo y con los resultados la gente va a empujarnos para conseguir ese pasito que es subir de categoría. No hay que obsesionarse porque habrá altibajos, es lógico y normal, pero ese equilibrio y estabilidad es importante porque la liga es muy larga. La afición, junto a los medios de comunicación, entre todos, van a ser parte importante de conseguir el ansiado ascenso.