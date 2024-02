Antonio Fernández Monterrubio viaja a Bahréin para tratar el futuro del Córdoba CF

Antonio Fernández Monterrubio, consejero delegado del Córdoba CF, se encuentra desde este miércoles en Bahréin para tratar con los dueños de la entidad. Una visita al país de Oriente Medio realizada con el objetivo de tratar el futuro del club y que dio a conocer el propio consejero Faisal bin Jamil después de haber publicado en su cuenta personal de Instagram una imagen en su historia en la que ambos posan, acompañados también del consejero Antonio Alquézar, bajo la ubicación The Avenues Bahrain, uno de los centros comerciales más populares del país.

En cuanto el consejero publicó esta imagen este miércoles, el cordobesismo puso sus cinco sentidos en esta reunión que acostumbra a guardar mucho secretismo y que ya se vieron similares en campañas pasadas con el anterior CEO del club, Javier González Calvo, como protagonista. Sin embargo, no se tratan tan solo de visitas meramente institucionales. Y es que el CEO del Córdoba CF en esta ocasión tiene que tratar con los propietarios dos temas fundamentales que definirán el futuro de la entidad.

Uno de ellos es el ajuste del presupuesto de cara a las dos próximas temporadas del Córdoba. Un asunto que dependerá en gran parte de la categoría en la que se encuentre el equipo el curso que viene. La buena situación actual de los de Iván Ania, que son los terceros clasificados del Grupo 2 de la Primera Federación con un total de 45 puntos tras 24 jornadas disputadas, invita a pensar en un posible ascenso que supondría un plus presupuestario de cara a la 24-25 en caso de estar en Segunda División.

De no conseguir tocar el cielo en Las Tendillas a final de temporada, en Primera RFEF el próximo curso el ajuste económico podría ser similar al del pasado mercado veraniego. Por ahora, los blanquiverdes pelearán por un play off que parece bastante encaminado, ya que están 10 puntos por encima del sexto clasificado y mantienen una racha de seis partidos seguidos sin perder. El ascenso directo, aunque no es el objetivo prioritario, está a nueve puntos y lo marcan el Castellón y el Ibiza con un total de 54.

El otro tema, este de candente actualidad, tiene que ver con la cesión de El Arcángel al Córdoba CF por parte del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado lunes el pliego que recoge las condiciones establecidas por el Consistorio para la cesión de las instalaciones deportivas. Las más importantes son el pago de un canon de 109.959 euros anuales y un tiempo de cesión de cuatro años o la posibilidad de explotar comercialmente el nombre del estadio, entre otras.

A este concurso pretende optar el Córdoba CF y el fondo de inversión Infinity desde hace años. El club, que todavía cuenta con dos semanas para presentar alegaciones al pliego municipal, por lo que la cúpula en Bahréin tratará a fondo la oportunidad de tener cedido El Arcángel con el fin de explotar comercial y económicamente. Asunto de prioridad que, junto a los futuros presupuestos del equipo, parece que el CEO Antonio Fernández Monterrubio y los consejeros Antonio Alquézar y Faisal bin Jamil están desde ya trabajando.

Junto a todo ello también estará encima de la mesa el estudio de los terrenos de la futura Ciudad Deportiva o la demanda interpuesta al anterior consejero delegado del club, Javier González Calvo, por lo que la reunión con la cúpula directiva en Bahréin tiene temas de enjundia a tratar de cara al futuro próximo de la entidad blanquiverde.

Registradas 24 peñas oficiales

Mientras tanto, el Córdoba CF hizo oficial este miércoles que celebrará la primera asamblea de sus peñas oficiales el próximo sábado 13 de abril a las 11:00 en el salón de actos de El Arcángel, tal y como informó el Día este pasado martes. "Con el fin de conocer de primera mano las inquietudes y propuestas de nuestros fieles seguidores, el club se reunirá con el movimiento peñístico", expresa el comunicado de la entidad.

A esta primera asamblea convocada como previa al encuentro que enfrentará esa misma tarde al Córdoba en El Arcángel con el Alcoyano, cita correspondiente a la jornada 32 del Grupo 2 de la Primera Federación, solo podrán acceder peñas oficiales. Además, como explica el club, el proceso de registro y el derecho a participar en la asamblea se suspenderá 48 horas antes de su celebración, es decir, el viernes 11 de abril a las 11:00 horas. "Al lunes siguiente se volverá a abrir el proceso de registro", continúa el comunicado.

En total, son 24 las peñas oficiales que ha registrado el club desde que abrió el proceso de elección hace varios meses con el fin de tener un registro lo más fidedigno y actualizado posible de su masa social: Peña Cordobesista Infantil Koki, Asociación Peña Cordobesista Sueños Blanquiverdes, Peña Sentimiento Blanquiverde, Peña Membrillo Blanquiverde de Puente Genil, Peña del Córdoba CF de Posadas, Peña Cordobesista Cañero, Peña Cordobesista Porrones Blanquiverdes, Peña Cordobesista Julio Oteros, Peña Cordobesista Malagueña Boquerones Blanquiverdes, Peña Cordobesista de Sevilla - Califato Blanquiverde, Peña Cordobesista de Cataluña Sangre Blanquiverde, Ciberpeña Cordobamanía, Peña Cordobesista A4cientos de la Casa de Córdoba, Peña Cordobesista la Breva de Santaella, Peña Cordobesista Parque Azahara, Peña Cordobesista El Abuelo y su Trupe, Asociación Cordobesista Manuel Cruz Carrascosa, Peña Cordobesista Los Tiesos 2023, Peña Cordobesista Los Cuñaos más uno, Peña Cordobesista Amigos Blanquiverdes, Peña Cordobesista Llano del Espinar, Peña Cordobesista Los Corchúos de Villaviciosa y Peña Cordobesista Belmez.

La intención del Córdoba CF con esta medida es la de normalizar la convivencia de las peñas y disponer de una vía de comunicación directa y eficaz con ellas, después de años de notable desorganización en el aspecto social del club, con dos organismos diferentes -la Agrupación de Peñas por un lado y la Federación de Peñas por otro- aglutinando a diversos colectivos que en la mayoría de las ocasiones se organizaban de manera dispar.