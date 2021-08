Álex Bernal y Omar Perdomo, calidad y veteranía para el Córdoba CF

Entre los 14 jugadores que ha incorporado el Córdoba CF este verano, que serán uno más en breve cuando se confirme la llegada de Ricardo Visus, hay algunos llamados a marcar la diferencia por su calidad y veteranía. Dos de ellos son Álex Bernal y Omar Perdomo, que este viernes vivieron su puesta de largo oficial junto al director deportivo, Juanito.

El gaditano definió la incorporación de Omar Perdomo como "una oportunidad de mercado", después de que una lesión impidiera brillar al extremo canario el curso pasado. Perdomo, por su parte, se definió como un jugador "polivalente que se adapta bien a cualquier posición adelantada".

"Vengo a sumar y a dar lo mejor de mí para el equipo", apuntó el canario, que reconoció que como jugador no podía "decir no a un club como el Córdoba, con la historia y la afición que tiene". "Ha sido un cúmulo de cosas lo que me ha decantado el venir aquí. En su día tuve la mala fortuna de que sufrí una fractura de peroné en este campo y quién sabe si el día de mañana vuelvo al fútbol profesional con este club. Estoy totalmente recuperado, he tenido dos lesiones graves en mi vida e intentaré estar al 100% para ayudar al equipo a estar en lo más alto", comentó el extremo.

Omar se mostró encantado por el fútbol ofensivo que propugna Germán Crespo y reconoció sentirse muy bien por la acogida del vestuario: "Me ha sorprendido el buen ambiente que se ha generado en tan poco tiempo y la humildad de jugadores como Miguel de las Cuevas o Willy, que tienen tanta experiencia en el mundo del fútbol. Eso es lo que me ha marcado en estas semanas, el recibimiento del club, del cuerpo técnico y de la directiva. Eso siempre es de agradecer, te hacen la estancia lo mejor posible y solo queda rendir para devolver esa confianza y gratitud".

Junto a él se presentó Álex Bernal, un hombre que llegó para suplir la marcha de Djak Traoré en una operación en la que, a juicio de Juanito, el Córdoba sale claramente ganando. El mediocentro se definió como un jugador al que le gusta "el trato de balón, llevarlo lo mejor posible a los compañeros de arriba". "En el día a día, en los entrenamientos, lo voy a dar todo. Luego el míster decidirá cuántos minutos tiene que jugar cada uno", añadió el sevillano.

Bernal explicó que estuvo 11 años en la cantera del Betis y a partir de ahí empezó una larga carrera que le ha ayudado a "crecer como persona y futbolista". "Hoy llego a un club que es de lo más grandes en los que he estado y aunque esté en una categoría en la que no debe estar, para mí es un orgullo", aseguró.

Sobre su aportación al equipo, Álex Bernal dejó claro que puede actuar dónde Germán Crespo lo necesite. "He jugado en todas las posiciones, como interior, pivote defensivo, en banda... hasta de central cuando se ha necesitado. Sabiendo lo que te pide el entrenador, hay que cumplir y hacerlo lo mejor posible", explicó.