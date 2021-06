Alberto González valora al Córdoba CF, pero busca acomodo en el fútbol profesional

Alberto González, uno de los técnicos que el Córdoba CF mantiene en agenda como potencial entrenador para la próxima temporada, valora con satisfacción el interés del conjunto blanquiverde, aunque aún se encuentra en proceso de espera para retos mayores.

Uno de los principales escollos que se encontrará el club de El Arcángel, al margen de la propia indefinición en que ahora mismo se mueve, es su estancia en la Segunda RFEF, con 82 equipos por encima, que en la práctica totalidad de los casos tendrán más poder de seducción a la hora de buscar entrenadores y jugadores.

Pese a ello, el técnico malagueño sabe de la entidad del Córdoba y de que su nombre está anotado en la agenda de la dirección deportiva desde hace tiempo. "En el Córdoba es verdad que me tienen un aprecio grande dentro de la dirección deportiva, porque nos han estado siguiendo todo el año y han visto como con unos recursos limitados respecto a los que ellos tenían, hemos conseguido darle forma a un proyecto, a nivel de juego y de sacar un rendimiento", aseguró el de Tolox en declaraciones a La Jugada de Canal Sur Radio.

"Ellos nos han transmitido siempre ese aprecio y reconocimiento al trabajo que estábamos haciendo. Sé de tiempo atrás que nos tienen aprecio y puede haber feeling, pero de ahí a que haya habido negociaciones... no las ha habido, porque la información que yo tengo es que en el Córdoba no se sabe a nivel de dirección deportivo quién va a seguir y quién no", añadió el técnico, consciente de que en el club de El Arcángel se debe producir primero una definición del proyecto de Infinity antes de concretar otros aspectos.

Con todo, Alberto González reconoció los contactos con su representante, igual que "con otros diez o doce clubes de distintas categorías, pero de momento no hay más". El malagueño tiene en mente dar el salto a un banquillo de Segunda División, aunque sabe de la dificultad que eso entraña y no cierra la puerta, ni mucho menos, a terminar en Córdoba: "Si dentro de cinco o diez días empiezan a cerrarse las puertas del fútbol profesional, que es lo que yo voy buscando, y coincide que el Córdoba todavía está en proceso de buscar entrenador... el Córdoba es un club que hay que respetar al máximo".

"Es una ciudad enorme, que hace solo seis años estaba en Primera División. Hay una inversión fuerte, con una sociedad anónima saneada, masa social, un estadio y unas instalaciones que lo hacen un club que está muy cerca del fútbol profesional aunque ahora esté en otra categoría. No tiene nada que ver la categoría con la entidad que tiene el club", puntualizó el técnico sobre el club blanquiverde.

Sin embargo, González tiene claro que su momento actual es "esperar para intentar colarme en el fútbol profesional". "Y si no puede ser, habrá que ver otras opciones", añadió, aparcando una posible llegada a El Arcángel que, por caprichos del fútbol, podría tomar mucho más cuerpo en unas semanas.