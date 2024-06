Albarrán, tras su gol a la Ponferradina: "Me gusta ayudar al equipo en ataque"

Carlos Albarrán se convirtió en protagonista de la victoria del Córdoba CF ante la Ponferradina, gracias al gol de un lateral que esta temporada está destacando también por su aportación goleadora a un equipo que ya acaricia el pase a la final por el ascenso a Segunda División.

"Eso parece, es el año que más acertado estoy de cara al gol y contento, porque me gusta ayudar al equipo en ataque", se felicitó Albarrán por su tanto en El Toralín. Ese gol resolvió un partido igualado y que hubo que luchar hasta el final: "En play off todos los partidos son complicados, con momentos para los dos equipos, y hay que saber aprovechar tus momentos, además de saber apretar y competir cuando te meten atrás. No encajar es muy importante porque te vas al partido de vuelta con ventaja".

El Córdoba CF, a hacerse "fuerte en casa"

Ahora, pese a esa renta, el Córdoba CF salió de Ponferrada con la idea de que la eliminatoria aún está en juego. "No quiero hablar de porcentajes, la veo igualada. Han demostrado que son un rival complicado, que pueden poner las cosas difíciles. Trataremos de hacernos fuertes en casa, como hemos hecho toda la temporada, y aprovechar el buen resultado que hemos conseguido aquí. Saldremos con la misma mentalidad de ir a ganar el partido", aseguró el lateral.

El futbolista catalán explicó sus sensaciones en ese tramo final en el que la Ponferradina trató de quemar sus naves. "En este tipo de partidos hay momentos para los dos equipos, ellos nos apretaron tras el 0-1 pero el equipo no ha tenido errores y ha demostrado concentración. Hemos tenido muchas ayudas en el centro del campo y eso es importante para no haber encajado", apuntó, destacando que "ellos en casa, con su ambiente, se nota porque nos han intentado apretar y meternos un poco de presión, pero hemos estado muy bien y hemos demostrado que estamos preparados para cualquier tipo de ambiente".

En lo personal, hacer ese gol y junto a los seguidores blanquiverdes, ya es un recuerdo que quedará en la memoria de Carlos Albarrán: "Es muy emocionante, contento por poder haber marcado en la portería de nuestra afición y celebrarlo con ellos. Y por poder dedicarle otro gol a mi hijo, que me está trayendo mucha suerte esta temporada".

Ahora, el lateral convocó a los suyos para la vuelta: "Ya lo vimos el día del Málaga en casa. Cuando el campo está lleno, nosotros los sentimos. Juntos somos más fuertes, se vivirá un gran ambiente y seguro que un buen partido".